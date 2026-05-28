Il Nameless Festival torna a casa, Lecco capitale europea della musica live

Presentato ufficialmente l’evento che animerà la città dal 30 maggio al 1° giugno

“C’è un territorio che deve saper cogliere questa opportunità, ma vedo con piacere che Nameless sta già contagiando la città…”

LECCO – Dal 30 maggio all’1 giugno 2026 il Centro Sportivo “Bione” di Lecco ospiterà la nuova edizione di Nameless Festival, uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d’Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il Festival torna a Lecco, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta stamattina, giovedì, alla presenza di decine di giornalisti che hanno potuto visitare l’area dove i preparativi sono frenetici.

“Mai come quest’anno Nameless Festival ha sentito un supporto importante da parte di tutte le istituzioni, a ogni livello – ha detto Alberto Fumagalli, CEO e founder del festival -. Un supporto che ci rende orgogliosi di ciò che abbiamo fatto nelle 11 edizione precedenti, perché significa che abbiamo costruito qualcosa che è entrato nella testa di tanti concittadini. Questo è un anno zero e c’è tanto ancora da fare”.

“Abbiamo voluto tornare a casa e oggi, da sindaco di Lecco, parlare dal palco di Nameless è una emozione incredibile – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Già immaginiamo cosa accadrà nei prossimi giorni in questi spazi, spazi pubblici che solitamente sono attraversati da migliaia di giovani sportivi e che, nei prossimi giorni, saranno attraversati da migliaia di giovani che hanno voglia di divertirsi e fare amicizia in nome della cultura. Un evento che posiziona lecco in un panorama europeo e mondiale. Come città di Lecco ci stiamo lavorando da un anno e siamo orgogliosi per la serietà degli organizzatori e la professionalità di chi ci sta lavorando: parliamo di quasi mille addetti impegnati in questi tre giorni sul fronte sicurezza, accoglienza, ristorazione, primo soccorso. E anche la città si prepara ad accogliere il festival con tutti quei dettagli viabilistici, di sosta e di vicinanza al rione perché è un evento impattante. Io sono convinto che questo è l’anno zero, il nostro impegno è di proiettarci sul decennio perché questo evento abbia una matrice e una identità lecchese che possa confermarsi come punto di riferimento internazionale. Siamo ben lieti che Nameless sia tornato a casa e non vediamo l’ora di partire”.

Nameless Festival aveva mosso i primi passi a Lecco nel 2013 prima di diventare un fenomeno internazionale. Non si tratta soltanto di un cambio location, ma di una scelta identitaria: riportare il Festival nel territorio da cui è nato e trasformare il Lago di Como in una destinazione musicale internazionale. Per tre giorni Lecco diventerà il centro di un’esperienza che unirà musica, turismo, intrattenimento, cultura e lifestyle contemporaneo, riportando il territorio al centro della scena musicale europea. La scelta del Centro Sportivo “Bione” rappresenta inoltre una visione moderna di valorizzazione e riqualificazione delle grandi infrastrutture pubbliche attraverso eventi privati di rilevanza internazionale.

“Lecco accoglie Nameless e Nameless accoglie Lecco – ha detto l’assessore Giovanni Cattaneo -. Sono grato a tutto il team del comune, che ha coraggiosamente accolto questa sfida, e al team di Nameless, perché grazie a loro i partecipanti troveranno un’organizzazione attenta ai dettagli. L’impegno che ci prendiamo, e per cui chiediamo la partecipazione di tutti, è quello di lasciare un luogo migliore rispetto a come l’abbiamo trovato. Chiediamo a tutti di aver cura di questo luogo che la città mette generosamente a disposizione, l’invito è quello di sentirci tutti co-protagonisti di questo evento. Ringrazio per la fiducia e per le critiche anche il mondo delle associazioni sportive che, nel dialogo, ha colto tutte le opportunità buone di questo evento. E’ una edizione zero e, sicuramente, stiamo imparando come migliorare. Infine, a tutti i residenti che guardano con ‘trepidazione’ all’evento, dico che siamo vicini alla popolazione che vuole avere delle conferme. Siamo tutti impegnati a fare in modo che Nemless sia, prima di tutto, una festa per i nostri ragazzi”.

Headliner dell’edizione 2026 saranno Calvin Harris, John Summit e FISHER, protagonisti del Ploom Stage insieme ad alcuni dei nomi più influenti della scena elettronica mondiale. Con cinque palchi, oltre 100 artisti, 90.000 presenze attese da tutto il mondo e una nuova programmazione diffusa nel centro città, Nameless Festival rappresenta il ritorno più ambizioso della sua storia.

“Grazie perché con questo evento siete riusciti a far tornare mio figlio dalla Toscana – ha scherzato il consigliere regionale Mauro Piazza -. Questo per dire della capacità magnetica di Nameless Festival che è tornato alle sue origini. Un magnetismo che è internazionale, i numeri che mi avete raccontato sono impressionanti con una capacità di attrazione supera i confini nazionali in maniera sempre più significativa con degli apporti di un turismo qualificato e profilato. Da una parte chi organizza questo evento deve farlo, ma dall’altra c’è un territorio che deve saper cogliere questa opportunità. Vedo con piacere che Nameless sta già contagiando la città…”.

Il 20% delle presenze provengo da fuori i confini nazionali e la scelta di Lecco è stata determinante in questo senso: “Mai come quest’anno si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive da Lecco a salire per il lago e in Brianza – ha detto Fumagalli -, ma siamo arrivati al punto di avere talmente tanto interesse da parte dei cittadini americani (che rappresentano il 10% del totale delle presenze) che alloggiano addirittura negli alberghi milanesi sfruttando il treno speciale messo a disposizione da Trenord. E’ un anno zero, ma proveremo a essere il più perfetti possibile. Crediamo fortemente nella possibilità di creare delle sinergie tra il mondo della cultura/spettacolo e il mondo dello sport per lo sviluppo turistico e ricreativo del territorio”.

Headliners e Main Stage

Il palco principale, il Ploom Stage, ospiterà alcuni dei più grandi artisti della scena globale: sabato 30 maggio vedrà esibirsi Calvin Harris, che ha scelto proprio Nameless Festival per tornare in Italia dopo 13 anni, Sonny Fodera, Kasablanca, Swimming Paul, Astrality e Stylophonic; domenica 31 maggio sarà la volta di John Summit, HALŌ, Pendulum, Goodboys, Mesto, Conrad Taylor, DEMETRA & BIANCA e Kiss’N’Fly; lunedì 1 giugno, infine, saliranno sul palco FISHER, Chris Lorenzo, ZAPRAVKA, Merk & Kremont, Tony Romera, MPH e Qobra. Ogni giornata ospiterà inoltre “Less Names”, il format surprise del Festival con special guest non annunciati sul palco principale.

Gli altri palchi

La Nameless Tent sarà dedicata alla musica elettronica, bass e drum & bass con artisti come Andy C, Netsky, Hybrid Minds, SVDDEN DEATH, Ray Volpe e Liquid Stranger.

La Garnier Fructis Arena ospiterà il meglio del rap, urban e pop contemporaneo con TonyPitony, Sarah Toscano, CLARA, Il Pagante, Nerissima Serpe, Bello Figo, FUCKYOURCLIQUE e molti altri.

La Red Bull Energy Zone sarà invece il cuore house e club culture del Festival, con artisti come Todd Terry, Nic Fanciulli, Mousse T, HoneyLuv, The Shapeshifters, Frank Storm e Mason Collective. A costruire l’identità dell’area saranno tre realtà di riferimento della scena internazionale: Defected, etichetta regina della house music; Glitterbox, il format disco più iconico al mondo; e CRUNCH, il progetto di Frank Storm che fonde musica, visual e club culture contemporanea. Un vero dancefloor dentro il Festival, tra groove, performance e una produzione scenica pensata per trasformare ogni giornata in un’esperienza immersiva.

Completa l’esperienza l’Heineken Stage, un palco aperto al pubblico che permetterà ai partecipanti di esibirsi in consolle prenotando il proprio slot.

Lake Como Music Week

Quest’anno Nameless Festival sarà introdotto dalla Lake Como Music Week, una speciale rassegna di appuntamenti che si terrà dal 28 maggio all’1 giugno nel centro di Lecco con attività, side events, showcase e talk. Cinque appuntamenti molto particolari e tutti a ingresso gratuito, guidati dal giornalista Damir Ivic, che faranno da corollario all’edizione 2026 del Festival, volta a una crescita diversa, con nuove maturità e consapevolezze, rimanendo però al contempo legata allo spirito coraggioso e sorprendente che lo contraddistingue fin dalla sua nascita.

Due sono gli appuntamenti che anticiperanno il Festival: giovedì 28 maggio alle ore 21, presso il Palazzo delle Paure, Giulia Blasi offrirà, con “Prendi una donna e trattala male: la maschilità raccontata nelle canzoni”, uno sguardo destrutturato e analizzante sul significato di alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, dando loro una luce molto più tagliente e impietosa; venerdì 29 maggio, invece, sempre alle ore 21 al Palazzo delle Paure, l’attivista, scrittrice e content creator Carlotta Vagnoli tornerà al suo primo amore – quello del clubbing – con l’incontro “Il soft clubbing ci seppellirà”, in cui si cercherà di capire, analizzare ed interpretare l’evoluzione dei dancefloor e della nostra società.

La Lake Como Music Week proseguirà nei giorni successivi come warm up mattutino del Festival con tre appuntamenti fissati alle ore 11 denominati “Come funziona la musica (se la fai per davvero)”: sabato 30 maggio presso Officina Badoni il protagonista sarà EDMMARO, resident artist del Festival, che racconterà in prima persona come nascono i suoi mash-up, come tiene viva la sua creatività e come gestisce a tutti i livelli i suoi live show; domenica 31 maggio al Palazzo delle Paure toccherà a Leonardo Beccafichi, in arte Fresco, snocciolare tutti i segreti tecnici, i trucchi e gli aneddoti che stanno dietro alla musica di Jovanotti, di cui è ingegnere del suono; si chiude poi lunedì 1 giugno, sempre a Palazzo delle Paure, con Tommaso Colliva, membro dei Calibro 35, che parlerà di come si costruisce lo scheletro musicale di una cerimonia di chiusura delle Olimpiadi (dall’ideazione alla realizzazione, passando per le mille difficoltà pratiche), cosa di cui si è occupato lo scorso 22 febbraio per la chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Nameless senza stress

Anche quest’anno il Festival sarà completamente cashless: tutti i pagamenti all’interno dell’area potranno essere effettuati esclusivamente tramite carte di credito, debito, prepagate e smartphone, con i principali circuiti di pagamento accettati. Una scelta pensata per rendere l’esperienza del pubblico più semplice, veloce e trasparente.

Saranno gratuiti i servizi navetta (QUI TUTTI I PERCORSI) realizzati con la preziosa collaborazione di LineeLecco, pensati per collegare il Festival con le aree dei Comuni limitrofi e alleggerire la pressione sulla viabilità cittadina. Gratis saranno anche i punti acqua, disponibili nelle fontane distribuite all’interno dell’area del Festival. All’interno dell’area saranno dislocati diversi food point, con un’offerta pensata per tutti i gusti: dalla pizza alla carne, dai lievitati ai burger, fino a proposte vegetariane, vegane e gluten free.

Per agevolare l’arrivo del pubblico saranno inoltre previste diverse aree parcheggio dedicate (QUI I PARCHEGGI), distribuite su tutto il territorio e collegate all’area del Festival attraverso percorsi pedonali preferenziali, piste ciclopedonali o servizi navetta appositi (QUI I PROVVEDIMENTI VIABILISTICI).

Per l’edizione 2026 di Nameless Festival, inoltre, nasce la collaborazione con Discovera, piattaforma di experience mobility grazie al quale sarà possibile acquistare in bundle a un prezzo scontato il biglietto di ingresso + quello per raggiungere in treno con Trenord la location del Festival da qualsiasi stazione ferroviaria della Lombardia e arrivando presso le stazioni di Lecco o Lecco Maggianico. Inoltre, ogni sera, in aggiunta ai treni previsti da orario per chi acquista i biglietti Trenord dedicati al Festival, sarà a disposizione anche un treno straordinario che partirà alle ore 00:36 dalla stazione di Lecco e alle 00:41 da quella di Lecco Maggianico e che arriverà alle ore 01:38 alla stazione di Milano Garibaldi.