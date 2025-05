Il Nameless torna a Lecco, il sindaco: “La città chiamata a fare squadra”

Nel 2026 la manifestazione si terrà al Bione

“L’impegno, ovviamente, non sarà soltanto del Comune, ma risulterà essenziale il dialogo”

LECCO – La prossima edizione del Nameless sarà a Lecco. Nel 2026 il grande festival internazionale di musica elettronica tornerà al Bione. Ecco, magari non tutti ben comprendono la portata di questa scelta, ma basti sapere che nel 2024 sono stati 90mila i giovani che provengono da tutta Italia e dall’estero per questa grande manifestazione, che proprio in questo weekend si svolge nei prati della Poncia ad Annone.

“La nostra città, tutta quanta la città, dovrà dimostrarsi all’altezza di gestire un nuovo grande evento capace di posizionare Lecco a un superiore livello di notorietà, inserendosi nelle reti robuste delle proposte culturali – spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – ringrazio fin da ora Alberto Fumagalli, fondatore di Nameless, per aver creduto in questa “idea romantica” di riportare “l’Innominato” nel suo luogo di nascita, e l’Assessore Giovanni Cattaneo, che ha lavorato affinché questo sogno diventasse realtà. L’impegno, ovviamente, non sarà soltanto del Comune, ma risulterà essenziale il dialogo, già avviato, con tutte le associazione sportive attive presso il Centro Sportivo perché ogni attività si possa articolare al meglio, programmando per tempo calendari e disponibilità di spazi”.

“Dovremo progettare una mobilità adeguata capace di reggere flussi così intensi, dovremo lavorare gomito a gomito con Prefettura e Forze dell’ordine per assicurare le migliori condizioni per vivere un’esperienza positiva, ma soprattutto sarà importante il dialogo con le associazioni culturale e giovanili, con le realtà imprenditoriali e commerciali della città così che, con proposte originali, possiamo accogliere al meglio un’onda colorata di giovani. Insomma, da oggi la macchina è ufficialmente in moto: bentornato a casa Nameless”.