Il nido di Bonacina pronto entro giugno 2026? Gattinoni: “Siamo fiduciosi”

Si stanno definendo i lavori da compiere entro il 30 giugno 2026, termine previsto dal PNRR

Il sindaco Gattinoni: “Abbiamo individuata un’impresa per ultimare il cantiere”

LECCO – “Confidiamo di rispettare i tempi previsti dal PNRR, l’obiettivo è terminare i lavori per il nido di Bonacina entro il 30 giugno 2026“. Così il sindaco Mauro Gattinoni in merito ai lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di via Timavo, nel rione di Bonacina.

Nei mesi scorsi il Comune ha infatti proceduto a risolvere il contratto per inadempimento: venerdì scorso, 5 dicembre, l’impresa individuata tramite bando dalla società Invitalia (e non gestito direttamente da Palazzo Bovara, come precisato) Unyon Consorzio Stabile Scar ha ufficialmente liberato il cantiere.

Il progetto, finanziato in parte con fondi PNRR e Gse, è rimasto in stallo a causa di gravi e reiterati ritardi da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto all’ultimo cronoprogramma approvato. Di fronte al rischio concreto di non rispettare le scadenze fissate dal Gse e quella prevista per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (30 giugno 2026), con conseguente perdita dei contributi assegnati, il Comune ha risolto il contratto.

Secondo quanto previsto dalla risoluzione contrattuale, l’impresa appaltatrice ha provveduto al ripiegamento del cantiere allestito e allo sgombero delle aree di lavoro rispettando i tempi richiesti dalla stazione appaltante.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha dichiarato a riguardo: “Venerdì l’impresa ha provveduto a liberare il cantiere. Al momento, si stanno definendo i lavori da compiere da qui al 30 giugno 2026, ed è stata individuata un’altra azienda a cui affidarli”.