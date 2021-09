L’avviso promosso dal Comune di Lecco per il Bione non è caduto nel vuoto

Tre operatori interessati al rifacimento e la futura gestione del centro sportivo

LECCO – Si è chiusa a mezzogiorno di oggi, giovedì, la ricerca di interessamenti promossa dal Comune di Lecco per la futura riqualificazione e gestione del centro sportivo Bione e sono tre gli operatori che hanno risposto all’appello.

Per ora non sono stati resi noti i nomi delle società che hanno avanzato il proprio interesse alla valorizzazione strutturale e tecnico-gestionale del centro sportivo comunale; gli uffici stanno vagliando la documentazione arrivata.

“Lasciamo che gli uffici verifichino le proposte ma siamo sicuramente soddisfatti che l’avviso non sia caduto nel vuoto, come era accaduto per il procedimento analogo avviato qualche anno fa – sottolinea l’assessore allo Sport, Emanuele Torri – cercheremo quindi di capire quali elementi pongono queste proposte e se sono tali da poterle prendere in considerazione. Dopodiché dovremo preparare il bando vero e proprio, per i prossimi mesi ci attende un lavoro molto importante”.