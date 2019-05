Il nuovo direttivo di LTM, passaggio di testimone tra Valsecchi e Fusi

Scelti i nuovi vertici della Lecchese Turismo Manifestazioni. Fusi presidente

Il presidente uscente Valsecchi ringrazia tutti: “I volontari sono la vera forza di Ltm”

LECCO – Ufficializzata la nomina del nuovo presidente di Ltm, Giuseppe Fusi. La votazione è avvenuta la scorsa settimana in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci della Lecchese Turismo Manifestazioni, storico organizzatore del Carnevalone di Lecco e di molte altre iniziative in città e in provincia.

Il presidente uscente Enrico Valsecchi dopo aver espresso i suoi ringraziamenti nei confronti di tutti i soci per l’operato e per i risultati raggiunti in questi due mandati ha fatto sapere che si metterà a disposizione dell’organizzazione rimanendo comunque socio di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni.

Altra novità nei vertici dell’ Associazione è l’uscita del Revisore dei conti, Giovanni Combi , che anch’esso rimane socio fondatore di LTM, il quale viene sostituito da Sefora Crippa stretta collaboratrice dell’uscente revisore.

Valsecchi ha sottolineato inoltre l’importanza e la collaborazione dei suoi volontari che “è stata davvero una forza vincente la quale ha permesso in questi anni di poter svolgere manifestazioni molto importanti per la città di Lecco. Tutte manifestazioni riuscitissime e di grosso successo”.

In questi ultimi anni LTM ha inoltre curato diversi eventi e manifestazioni in diversi comuni della nostra provincia come Barzio, con circa 40 manifestazioni realizzate nel solo 2018, Oggiono, Abbadia Lariana, Sirone, Costa Masnaga, Ballabio e Piani Resinelli.

Per questo motivo tutti i soci volontari di LTM si rimettono in campo perché come si dice” squadra che vince non si cambia” guidati dal nuovo presidente Giuseppe Fusi che sarà già all’opera nei prossimi giorni in occasione di “Una gondola a Lecco” e con il concerto del 2 giugno reintegrato quest’anno nel giugno Lecchese per volontà del nuovo prefetto.

LTM rinnova la sua collaborazione con il Coordinamento Telethon Lecco ricordando come questo connubio abbia portato successo e valore aggiunto per LTM e per la raccolta fondi ottenuta grazie proprio a questa sinergia.