Il nuovo oratorio apre le sue porte: arte, cultura e cena con Derflingher, Massari e chef stellati

Al via il progetto “Trame di Comunità” legato alla nuova struttura

Il percorso di inaugurazione si aprirà ufficialmente giovedì 21 maggio alle 18 con un primo grande momento pubblico

LECCO – Il nuovo oratorio San Luigi di Lecco si appresta a diventare un centro pulsante di vita, incontri e cultura per tutta la cittadinanza. Prende ufficialmente il via “Trame di Comunità”, un ricco calendario di appuntamenti pensato per presentare uno spazio aperto, attraversabile e condiviso.

Il percorso di inaugurazione della nuova struttura si aprirà ufficialmente giovedì 21 maggio alle ore 18 con un primo grande momento pubblico: l’inaugurazione di due mostre fotografiche (dedicate ai giovani del territorio e alla storia della solidarietà locale) accompagnata dalle note degli studenti del Liceo Musicale G.B. Grassi e da un momento di convivialità aperto a tutti.

Sarà solo il primo di una serie di straordinari eventi. Tra gli appuntamenti più attesi di questo rilancio, martedì 26 maggio la struttura ospiterà “Sapori di comunità”, una prestigiosa cena di beneficenza dove l’alta cucina internazionale si metterà al servizio del nuovo oratorio, per una serata di grande gastronomia.

L’evento vedrà alternarsi ai fornelli una vera e propria squadra di eccellenze. A guidare la serata ci sarà lo chef Enrico Derflingher, Presidente di Euro-Toques Italia e Ambasciatore della Cucina Italiana nel mondo, già celebre per aver deliziato le più importanti corti internazionali. Al suo fianco, la cena sarà impreziosita dal talento degli chef bi-stellati Gianni Tarabini e Giorgio Servetto, e dallo chef stellato Marco Marras. Il gran finale della serata sarà invece firmato dal re della pasticceria internazionale, il Maestro Iginio Massari.

Accanto ai grandi nomi della ristorazione, l’evento assumerà un profondo valore comunitario grazie al coinvolgimento attivo degli studenti del CFP Alberghiero di Casargo, che affiancheranno i grandi maestri vivendo un’esperienza didattica e professionale senza precedenti.

Il menù, incentrato sulla valorizzazione di materie prime straordinarie, offrirà agli ospiti un percorso sensoriale unico. Tra i piatti più attesi della serata spicca il celebre “Risotto Re Carlo” di chef Derflingher e il dessert “Primo Amore”, un capolavoro del Maestro Iginio Massari.

Ogni portata sarà accompagnata da una selezione di vini d’eccellenza e da una ricca spalla di produttori e artigiani locali, uniti per sostenere il percorso di inaugurazione della nuova struttura. La partecipazione all’evento è su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti scrivendo a segreteria@chiesadilecco.it. La donazione minima è di € 160.

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Trame di comunità promosso dalla Parrocchia di san Nicolò nell’ambito del progetto “Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche, generazioni” sostenuto dal bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo.