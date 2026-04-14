Il nuovo oratorio di Lecco comincia a “vivere”: “Un sogno che si realizza!”

Il prossimo 17 giugno l’inaugurazione ufficiale con l’incontro tra Monsignor Delpini e i giovani

L’oratorio, però, aprirà le sue porte già dal 21 maggio con una serie di eventi che coinvolgeranno la comunità

LECCO – “Dopo tanti anni il sogno si realizza. Anche se non è ancora del tutto terminato, questo spazio fortemente voluto e pensato dalla comunità cristiana diventa abitabile e comincia a vivere. Il nuovo oratorio vuole essere un punto di incontro tra le generazioni”.

Con queste parole il Prevosto di Lecco don Bortolo Uberti ha voluto annunciare l’inaugurazione ufficiale del nuovo oratorio per mercoledì 17 giugno quando l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini sarà a Lecco per incontrare i giovani che abiteranno questo importante spazio.

L’oratorio, però, aprirà effettivamente le sue porte alla comunità qualche settimana prima con una serie di eventi inaugurali che rappresentano anche la fase conclusiva del progetto “Trame di Comunità – Una piazza di comunità per saldare esperienze, culture, pratiche, generazioni”, promosso dalla Parrocchia di San Nicolò di Lecco e sostenuto dal bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo.

Il progetto ha preso avvio dall’esigenza di ripensare l’Oratorio San Luigi non solo come spazio fisico da ristrutturare ma come luogo vivo, capace di rispondere ai bisogni del territorio e di costruire comunità. In questi anni, la Parrocchia ha lavorato insieme a una rete di partner che hanno contribuito, ciascuno con le proprie competenze, a costruire questo percorso.

“Se l’inaugurazione ufficiale è in programma il 17 giugno con l’immagine più bella del Vescovo che incontrerà i ragazzi nello spazio a loro dedicato – ha continuato don Uberti – il 21 maggio tutta la comunità potrà visitare i nuovi spazi dove verranno allestite due mostre fotografiche che aprono uno sguardo sulla comunità: ‘I giovani di/per Lecco: una ricerca-azione partecipata’ (Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, a cura di Elena Galimberti) e ‘IRAM: le stagioni del tempo, la ricchezza del dono’ (a cura di Laura Polo D’Ambrosio, Francesco D’Alessio, Giorgio Melesi). E’ previsto anche l’accompagnamento musicale dei ragazzi del Liceo Scientifico Musicale G.B. Grassi sempre per ribadire che l’oratorio sarà luogo di incontro tra generazioni”.

A entrare nel vivo del calendario di appuntamenti è stato don Marco Della Corna: “I nostri giovani sono già desiderosi di essere protagonisti e vivere questi spazi. Sabato 23 maggio, alle 20 con Generazioni in Tavola inauguriamo la cucina del nuovo Oratorio. Una cena comunitaria per vivere l’Oratorio dall’interno, ritrovarsi attorno alla tavola e scoprire che condividere uno spazio è già il primo passo per costruire Comunità. Da mercoledì 3 a domenica 7 giugno con Ora in festa – La Festa dell’oratorio sono previsti cinque giorni per vivere l’Oratorio San Luigi con energia, partecipazione e il piacere di stare insieme. Quest’anno la Festa si arricchisce di momenti speciali in collaborazione con i partner di progetto. Tra le attività: Danza Terapia in Piazza (condotta da Valentina, danzaterapeuta di Fondazione Sacra Famiglia, con la partecipazione degli ospiti della Rsa Borsieri Colombo e degli alloggi protetti) e Attività Fisica Adattata in Piazza (condotta da Stefano, laureato in scienze motorie, aperta a persone di tutte le età e capacità, con il coinvolgimento degli ospiti della RSA Borsieri Colombo e degli alloggi protetti)”.

E poi il nuovo oratorio sarà anche uno spazio neuro-inclusivo: “Grazie al supporto del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Asst Lecco, alcuni educatori e volontari hanno potuto svolgere un cammino formativo in modo di poter creare uno spazio dedicato alle persone che hanno questo tipo di fatica. Questi incontri di formazione proseguiranno anche in futuro”.

Altro importante appuntamento, infine, sarò quello di martedì 26 maggio, alle ore 20, con Sapori di Comunità, una cena di beneficenza che vedrà protagonista lo chef stellato e presidente di Euro-Toques Italia Enrico Derflingher che ha raccontato l’iniziativa: “Io sono nato a poche centinaia di metri da qui perciò sono molto legato al nostro territorio. Sarà una serata per sostenere concretamente il progetto, godersi una cena stellata e sedersi in tavola con chi condivide lo stesso sguardo sul futuro della città. Con me ci saranno altri chef stellati e presenterò il mio risotto fatto con 9 ingredienti strettamente legati al territorio lombardo. Presenti anche importanti pasticceri protagonisti ai campionati del mondo. E’ un grande piacere per me poter tornare a Lecco”.

A chiudere gli interventi è stata Arianna Errico, responsabile dell’organizzazione degli eventi di apertura: “Non si tratta solo dell’apertura del nuovo oratorio ma della conclusione di un progetto che ha animato gli ultimi tre anni. Lecco, come molte altre grandi città, esprime una domanda silenziosa: luoghi in cui persone, generazioni e realtà diverse possano davvero incontrarsi. L’Oratorio san Luigi, nel cuore della città, ha intercettato questo bisogno e ha deciso di rispondere concretamente: offrire una piazza di Comunità, attraversabile e aperta a tutti. Ogni appuntamento di Trame di comunità è la costruzione di una storia. Una storia che si apre con uno sguardo verso la Città, un invito ad abitare insieme uno spazio che torna a vivere. Daremo il via anche a un podcast che vuole raccontare tutto il territorio in cui l’oratorio è inserito. E’ stato bellissimo vedere la partecipazione di tutto il territorio, da enti e associazioni alle singole persone”.

Attorno al nuovo oratorio c’è una grande voglia di comunità e, adesso, tutto questo è possibile!

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