Il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

Abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è un reato

Sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo codice della strada

LECCO – Sul profilo Facebook ‘Polizia di Stato’ è online il nuovo spot contro l’abbandono degli animali.

“Hai già programmato le tue vacanze? e al tuo amico a 4 zampe ci hai pensato? Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele ma è soprattutto un reato punito dal codice Penale”.

Sanzioni severe e sospensione della patente anche con il nuovo codice della Strada, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo non solo per se stesso, ma anche per automobilisti e pedoni.