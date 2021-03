Non solo il Palataurus, altri quattro centri vaccinali apriranno nel lecchese per la “Fase 2”

Previste altre sedi a Barzio, Molteno, Mandello e Cernusco Lombardone

LECCO – Non ci sarà solo il Palataurus di Lecco tra le strutture che ospiteranno la campagna vaccinale massiva alla popolazione: sul territorio lecchese sono state individuate altre sedi, dislocate in tutta la provincia, per effettuare le vaccinazioni quando si aprirà la ‘fase 2’, rivolta a tutti i cittadini.

Dal lago alla Valsassina, fino alla Brianza, saranno in tutto cinque i grandi centri vaccinali che apriranno nel lecchese.

Per l’area del lago resterà operativo il punto vaccini allestito alla Polisportiva di Mandello, per un totale di 12 linee vaccinali. In Valsassina saranno invece utilizzati gli spazi della sede della Comunità Montana a Barzio (300 mq circa e 3 linee vaccinali).

Nell’oggionese è stata invece scelta la palestra comunale di Molteno (900 mq) dove dovrebbero essere attivate nove linee di vaccinazione, mentre nel meratese è stata accolta la disponibilità dell’azienda Technoprobe di Cernusco Lombardone (1000 mq) che dovrebbe ospitare fino a dodici linee vaccinali.

Al Palataurus di Lecco (1500 mq) saranno quindici le linee di vaccinazione da predisporre e presto potrebbero iniziare qui le vaccinazioni agli over80.

A questi centri si aggiungono, sempre sul territorio dell’ATS Brianza e ai confini con la provincia di Lecco, il palazzetto dello sport di Besana Brianza (1000 mq, dieci linee vaccinali) e la palestra di Cornate d’Adda (900 mq, nove linee vaccinali)

Le strutture citate saranno parte di una delibera di Regione Lombardia attesa dopo il 22 marzo.

LA MAPPA DEI CENTRI VACCINALI IN PROVINCIA DI LECCO PER LA FASE 2