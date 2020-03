Il parcheggio di Piazza Mazzini verso il ‘restyling’, ecco come sarà

In fase di approvazione il progetto definitivo, se arriverà il via il cantiere partirà dopo Pasqua

1 milione di euro di investimenti, tra le novità totem touchscreen e colonnine per la ricarica dei cellulari

LECCO – Due mesi di lavori (meteo ed imprevisti permettendo) e 1 milione di euro di investimenti per rimettere a nuovo il parcheggio di Piazza Mazzini, a due passi dal centro città. A fare il punto sull’atteso intervento è stato Mauro Frigerio, amministratore unico di Linee Lecco, pronto a consegnare la piazza e il parcheggio ai cittadini entro il giugno lecchese.

Lunedì 9 marzo, come annunciato, si comincerà con la potatura dei due cedri: “Questa prima pulizia permetterà di riscoprire il busto di Giuseppe Mazzini, oramai quasi nascosto – ha spiegato Frigerio – invece i lavori veri e propri di riqualifica del parcheggio, se tutto va bene, cominceranno subito dopo Pasqua”.

Totem ‘touch’ e colonnine per la ricarica di tablet e smartphone

Il progetto sottoposto all’amministrazione comunale prevede una vera e propria ‘rivoluzione’, estetica ma anche tecnologica: “Nel nuovo parcheggio abbiamo previsto 6-8 posti per la ricarica delle auto elettriche, una nuova illuminazione e anche una fontana. La vecchia pensilina, un tempo capolinea dei pullman che collegavano Lecco a Como, verrà restaurata e verranno posizionati tre totem touch dove i cittadini potranno consultare le informazioni di servizio di Comune e Linee Lecco e la stampa locale. Inoltre – ha spiegato Frigerio – abbiamo previsto una colonnina per la ricarica di tablet e smartphone, oltre che nuove piantumazioni per rendere l’area ancora più verde”.

Lavori al via subito dopo Pasqua

Il progetto è attualmente in attesa di essere visionato in conferenza di servizi. Una volta che sarà approvato il progetto definitivo ci sarà la delibera di giunta e, quindi, si potrà aprire la gara per l’assegnazione dei lavori: “Trattandosi di lavori di una certa entità dovremo invitare alla manifestazione di interesse almeno dieci aziende – ha spiegato il Direttore Generale di Linee Lecco Salvatore Cappello – queste avranno 20 giorni di tempo per depositare la propria offerta”. “Il capitolato di gara è già pronto – ha aggiunto Frigerio – contiamo di assegnare i lavori il prima possibile e quindi aprire il cantiere subito dopo Pasqua per chiuderlo entro giugno”.

1 milione di euro di investimenti

1 milione di euro l’investimento previsto che dovrà essere suddiviso tra il Comune di Lecco e Linee Lecco.

Lavori anche in via Pietro Nava

Lunedì prossimo, come annunciato, si aprirà anche il cantiere nel parcheggio di via Pietro Nava, sotto la Basilica di San Nicolò: “Si tratta di lavori relativamente veloci ma che prevedono il restyling del parcheggio per renderlo maggiormente fruibile” ha fatto sapere Frigerio. I lavori dovrebbero da lunedì 9 a venerdì 13 marzo.