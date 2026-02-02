Il passaggio della Fiaccola Olimpica sul lago, fotografie da Varenna e Abbadia

Ovunque applausi ed entusiasmo delle persone che sono scese in strada per partecipare all’evento

“Accogliere la Fiaccola Olimpica a Varenna è stato per noi un onore immenso e una gioia profonda”

VARENNA/ABBADIA – Prima del bagno di folla in piazza Garibaldi a Lecco, la Fiaccola Olimpica è passata per tutti i paesi del nostro lago: da Colico, a Varenna, Mandello e Abbadia. Ovunque applausi e entusiasmo delle persone che sono scese in strada per partecipare all’evento olimpico Milano-Cortina 2026.

“Accogliere la Fiaccola Olimpica a Varenna è stato per noi un onore immenso e una gioia profonda. Questo evento ha unito la nostra comunità in un abbraccio di entusiasmo, valori e bellezza – ha detto il sindaco Mauro Manzoni -. Varenna ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo capace di accogliere eventi di respiro internazionale, con il calore e l’identità che la contraddistinguono. Ringrazio tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata indimenticabile”.

1 di 17

Anche centinaia di cittadini di Abbadia si sono riversati lungo le strade per il passaggio prima della carovana olimpica, a ricevere la fiaccola olimpica, nei pressi del Civico Museo Setificio Monti, il campione mondiale di canottaggio, nonché argento olimpico, Andrea Panizza, poi scattato per dare il cambio agli altri tedofori scelti dall’organizzazione. Grande entusiasmo da parte dei tantissimi bambini presenti, ma anche dei più grandi.

1 di 11

Come sempre coinvolte le associazioni del paese, con i volontari della Pro loco impegnati a distribuire 500 bandierine tricolori, i volontari di Protezione civile a garantire l’ordine pubblico insieme alla Polizia locale (e ai numerosi mezzi di Polizia e Carabinieri) e i giovani atleti del Centro Sport a tifare lungo la Provinciale 72, naturalmente chiusa al traffico per l’occasione: “Una giornata di grande entusiasmo e di socialità, in pieno spirito olimpico per

gli imminenti Giochi di Milano-Cortina”.