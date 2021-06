Il Piedibus Lecco ha fatto il giro del Pianeta Terra

Festa di fine anno nel cortile di Palazzo Bovara

Premiati i partecipanti al progetto Progetto Kids go green e inaugurata la mostra dei lavori dei bambini delle scuole

LECCO – 39404 km camminati nell’ultimo anno scolastico, per la precisione ne mancherebbero poco più di 600, ma per approssimazione possiamo dire che i bambini del Piedibus di Lecco quest’anno è come se avessero fatto il giro del Pianeta Terra.

Un successo di partecipazione per un servizio che “nel 2022 compirà 20 anni”, ha ricordato questa mattina, sabato, nel cortile di Palazzo Bovara in occasione della festa di fine anno Augusto Piazza della Cooperativa Eco86.

Fu proprio lui insieme dottor Roberto Moretti dell’Asl ad importare l’idea da Inghilterra e Danimarca, dando vita anche a Lecco al Piedibus, divenuto uno dei più grandi d’Italia.

Questa mattina in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Ambiente, si è svolto l’incontro di fine anno, alla presenza del vice sindaco Simona Piazza e dell’assessore Renata Zuffi (Ambiente e Mobilità). Nell’occasione sono stati premiati i rappresentanti delle scuole aderenti al Progetto Kids go green inoltre è stata inaugurata la mostra dei lavori dei bambini delle scuole aderenti: Acquate, Belledo, Chiuso e Santo Stefano, aperta dal 7 al 26 giugno nel cortile del palazzo comunale e visitabile solo con prenotazione obbligatoria.

“Dal 2002 a oggi – ha ricordato Agusto Piazza – Sono stati percorsi oltre 750 mila chilometri evitandi di immettere nell’atmosfera ben 700 tonnellate di anidride carbonica. Andare a scuola a piedi è quindi anche un gesto di cura per l’ambiente ed il clima oltre che acquisire dimestichezza nel muoversi in città anche con il traffico”.

Soddisfatti vice sindaco e assessore: “Il Piedibus fa bene a tutti, ai bambini, all’ambiente, ai genitori che possono stare tranquilli sapendo che i loro figli vanno a scuola in sicurezza e fa bene a noi, adulti, vedendo queste nuove generazioni che ci insegnano come dovremmo comportarci per vivere meglio nel rispetto dell’ambiente”. Non sono mancati i ringraziamenti agli organizzatori e ovviamente a tutti i volontari “senza i quali non è possibile garantire questo prezioso servizio”.

A Silvia Nessi il compito di snocciolare dati e numeri e premiare con un attestato i vincitori del Progetto Kids che ha visto vincere Acquate, quindi Santo Sfetano, Chiuso e Belledo.

Segue la galleria fotografia