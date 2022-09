Scaricabile ora dai principali store la nuova app del Politecnico di Milano

“L’app per vivere a 360° la tua esperienza universitaria”

MILANO – Il Politecnico di Milano ha annunciato che la sua nuova app, Polimi App, è ora disponibile per il download attraverso i principali store. Un’applicazione pensata per facilitare il percorso universitario dei propri studenti guidandoli a livello pratico.

In dettaglio, Polimi App consente agli studenti di: gestire la propria carriera didattica da un unico punto di accesso, in modo tale da tenere sempre sotto controllo pianodi studi, lezioni, esami e tasse attraverso un’agenda proattiva e personale; ricevere news personalizzate basate sui propri interessi così come notifiche personalizzate per rimanere al corrente delle proprie scadenze; ricercare le aule delle lezioni e aule libere all’interno del campus; contattare il servizio di supporto più adatto. Ulteriori funzionalità verranno progressivamente aggiunte.

Polimi App si aggiunge dunque alle altre due app del Politecnico ovvero “Discover Politecnico”, dedicata alle matricole, e Polimi Library, nel tentativo di rendere più agevole e personalizzato il cammino universitario dei suoi studenti.

Qui i link per effettuare il download:

App Store: App di Politecnico di Milano sull’App Store (apple.com)

Google Play: App Android di Politecnico di Milano su Google Play

Qui il video di presentazione dell’app: