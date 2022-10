Parte la sperimentazione del senso alternato sul ponte Azzone Visconti

La mattina fino alle 11 in entrata e poi pedonale, dalle 15 alle 20 in uscita dalla città

LECCO – Semaforo verde sul ponte Azzone Visconti: dopo i lavori che hanno costretto alla chiusura fino allo scorso venerdì, è iniziata di fatto oggi la nuova viabilità per il ponte ‘Vecchio’.

Se la riapertura è avvenuta già sabato per i pedoni e domenica mattina anche per le auto in uscita dalla città, oggi è il primo vero giorno di sperimentazione delle ‘fasce orarie’ di accesso al ponte.

Dalle 6 di questa mattina, il ponte si è aperto ai veicoli provenienti da Malgrate e Pescate che accedevano alla città. Era dal 2014, con la realizzazione della corsia ciclopedonale e la sostituzione delle barriere laterali, che le auto non lo percorrevano per entrare a Lecco.

Dopo otto anni è stato di nuovo possibile con l’installazione dei semafori avvenuta nei giorni scorsi e dei pannelli che indicano la modalità di utilizzo del ponte.

Un ponte di fatto pedonale: così è definito nell’ordinanza pubblicata dal Comune di Lecco nei giorni scorsi che stabilisce il divieto ai veicoli con alcune ‘eccezioni’, ovvero dalle 6 alle 11 dei giorni dal lunedì al venerdì non festivi vi potranno transitare i veicoli in ingresso in Lecco, provenienti dalla rotatoria sita sulla SP 583 (via Roma, Malgrate) e dalle 15 alle 20 nei giorni dal lunedì al venerdì non festivi i veicoli a motore in uscita da Lecco provenienti dalla rotatoria sita all’intersezione tra via Amendola e via Azzone Visconti.

E’ istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h e, sul ponte, è in vigore il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate.