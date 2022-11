La decisione interesserà il periodo di Natale, dal 3 dicembre all’8 gennaio

L’annuncio dell’assessore Zuffi. Tra venti giorni la nuova rotonda in viale Costituzione

LECCO – Il Ponte Vecchio sarà aperto anche sabato e domenica ma solo nel pomeriggio e per consentire l’uscita dalla città: è quanto riferito in Consiglio Comunale dall’assessore Renata Zuffi, rispondendo ad una domanda sull’argomento.

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per agevolare la viabilità che durante il periodo delle festività natalizie è generalmente appesantita da maggiori flussi di traffico. Il provvedimento non è ancora stato ufficializzato ma, come anticipato dall’assessore, interesserà il periodo tra il 3 dicembre e l’8 gennaio.

Dovrà dunque essere approvata una rettifica alla precedente ordinanza che rendeva il ponte Vecchio pedonale e chiuso ai veicoli durante l’intero weekend, per renderlo transitabile dalle 15 alle 20 di sabato e domenica in direzione di Malgrate.

L’assessore ha inoltre fatto sapere che entro una ventina di giorni dovrebbe essere pronta la nuova rotatoria tra viale Costituzione e viale Leonardo Da Vinci i cui lavori sono iniziati negli ultimi giorni. Inoltre, a metà dicembre è prevista una commissione in municipio per analizzare i dati relativi a questo mese di sperimentazione della nuova viabilità del Ponte Azzone Visconti.

Plaude all’apertura nei fine settimana Giacomo Zamperini, promotore di una raccolta fondi per chiedere di apportare delle correzioni nella gestione del traffico sul ponte e che ha superato le 1200 firme.