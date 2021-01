Il Porticciolo 84 rinasce come ristorante “Didaktico” con gli studenti del Cfpa

Il noto ristorante di San Giovanni nel progetto del CFPA di Casargo

Gli studenti coinvolti direttamente nell’attività del ristorante insieme a professionisti del settore

LECCO / CASARGO – Una novità importante in città e per gli studenti del CFPA Casargo: nasce infatti, nei locali dell’ex Porticciolo ’84, guidato fino al 2019 dallo chef stellato Fabrizio Ferrari (partito lo stesso anno per un’esperienza professionale in Corea del Sud, vedi articolo) e la moglie Anna Valsecchi, il primo ristorante didattico della città di Lecco: si chiamerà “Didaktico”.

Grazie a Didaktico, gli studenti più meritevoli del CFPA, l’istituto alberghiero di Casargo, verranno coinvolti nella predisposizione, preparazione e servizio di menù di livello alto, interagendo con i clienti e gestendo le loro richieste, in affiancamento a professionisti assunti appositamente da APAF per la gestione e conduzione del ristorante.

“Crediamo che sia il momento storico migliore per programmare lo sviluppo di APAF e del CFPA di Casargo. Didaktico nasce perché da diversi mesi stiamo lavorando ad una serie di progetti e iniziative a gestione diretta e/o condivisa con soggetti istituzionali locali. L’obiettivo è sempre quello di migliorare le competenze operative degli studenti del CFPA, coinvolgendoli in attività esterne rivolte a clienti reali e che permettano nel tempo anche l’autofinanziamento della scuola e la crescita ulteriore della sua reputazione, garantendo così il pieno successo formativo e occupazionale degli studenti stessi. Ringraziamo lo Chef Fabrizio Ferrari e tutta la sua famiglia per aver creduto da subito nel nostro progetto e tutti i soggetti istituzionali e non con i quali abbiamo interagito in questi mesi di definizione dell’iniziativa.” dichiara Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

Un’esperienza che dovrebbe iniziare a Primavera, sperando nell’allentamento delle misure anti-Covid. L’istituto alberghiero è subentrato con un affitto alla gestione del locale e ha già indetto un bando di assunzioni per il personale che lavorerà nel ristorante, “scelto anche per sensibilità nell’affiancamento dei ragazzi che saranno coinvolti attraverso tirocini mirati” spiega il direttore.

A coordinare i lavori in cucina ci sarà uno chef di alto livello il cui nome sarà svelato nelle prossime settimane. Lo stesso Ferrari, al suo rientro in Italia, collaborerà all’iniziativa. “E’ un progetto che piace molto e che speriamo possa essere un’esperienza innovativa nel panorama del lecchese” ci ha spiegato.

“Sono felice, in qualità di Presidente, di dare ai nostri ragazzi questa grande possibilità. Vogliamo puntare in alto, abbiamo un obiettivo ambizioso: ottenere la stella Michelin. Per noi è fondamentale motivare i nostri studenti in un periodo storico in cui la formazione e il lavoro stanno diventando beni ancora più preziosi. Siamo fieri di poter lavorare ancora una volta con il nostro territorio e di far si che la sinergia con la scuola dia origine a progetti che mettono al centro le nuove generazioni.” commenta Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.

“La scelta del CFPA di Casargo di realizzare a Lecco un nuovo ristorante didattico, nei locali dell’ex ristorante Al Porticciolo ’84, rappresenta sicuramente una opportunità per il nostro territorio. Da diversi anni Confcommercio Lecco collabora fattivamente con il CFPA e lo stesso fanno Federalberghi Lecco e Fipe Lecco – commenta Alberto Riva, Direttore Confcommercio Lecco – Un rapporto costruttivo che ha dato la possibilità anche di far crescere professionalmente numerosi giovani, offrendo loro la possibilità di “toccare con mano” l’esperienza lavorativa presso i nostri locali, i nostri ristoranti, le nostre strutture ricettive. Crediamo che il ristorante didattico possa fornire una ulteriore chance ai giovani desiderosi di formarsi e possa anche essere una occasione per dare lustro al Lecchese, valorizzando così il suo potenziale in termini di attrattività. Come Confcommercio Lecco siamo pronti a collaborare a questo nuovo progetto del CFPA nelle forme più opportune e idonee, avendo sempre presente il bene del territorio e delle imprese che rappresentiamo.”