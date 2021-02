Doppia visita istituzionale del prefetto di Lecco ai comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza

LECCO – Nella mattinata odierna, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, si è recato in visita istituzionale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il Prefetto, ricevuto dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il Col. Paolo Cussotto, presso la Caserma di via Gondola, ha salutato il personale in servizio alla sede nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Lecco.

Il prefetto ha poi assistito al briefing istituzionale, durante il quale il comandante provinciale, illustrando le attività operative svolte dalla Guardia di Finanza nella provincia lecchese, ha sottolineato l’assoluta rilevanza e la centralità delle missioni affidate al Corpo a tutela della legalità, dell’economia sana e della leale concorrenza del mercato.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha manifestato particolare interesse per le attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo lecchese, rivolgendo ai finanzieri un plauso per i recenti risultati conseguiti proprio in questo ambito.

Il Prefetto di Lecco ha espresso il proprio personale ringraziamento ed apprezzamento per l’attività svolta dai Reparti del Comando Provinciale, con particolare riferimento al contributo delle Fiamme Gialle lecchesi che, unitamente alle altre Forze di Polizia, hanno concorso al mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica ai fini dell’osservanza delle misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

La visita al Comando dei Carabinieri

Ieri, giovedì, aveva fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Lecco dove ha incontrato il Comandate Provinciale Col. Igor Infante ed i vertici del Reparto Operativo e delle Compagnie CC di Lecco e Merate.

Il Prefetto, a cui è stata illustrata l’attività preventiva svolta dai Carabinieri sulla provincia di Lecco, nonché i vari progetti in atto sui protocolli attuati dai comuni del territorio per il “Controllo di vicinato” e per l’attivazione dei “Punti di ascolto” presso i comuni non sede di Comando Stazione, ha espresso la propria soddisfazione per la puntuale e precisa risposta fornita dai Reparti dell’Arma nella diuturna attività di servizio.

Nel corso della visita alle strutture operative del Comando Provinciale, il Prefetto si è intrattenuto con il personale della sede, a cui ha rinnovato espressioni di vicinanza per l’impegno e la professionalità profusa.