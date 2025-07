Il Prefetto Pomponio saluta anche l’Arma e la Guardia di Finanza

Visita di commiato questa mattina ai due comandi provinciali

LECCO – Non solo la Polizia di Stato, il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, prossimo a lasciare Lecco per Viterbo, ha salutato anche il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco.

Dopo essere stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col. Massimo Ghibaudo, il Prefetto si è intrattenuto con una rappresentanza di militari esprimendo parole di apprezzamento per il proficuo contributo offerto dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria. Nella circostanza, è stata sottolineata la solidità dei rapporti istituzionali in essere tra la locale Autorità di P.S. e il Corpo in ambito provinciale, con particolare riguardo al concorso fornito nell’ambito dei servizi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. A conclusione dell’incontro, il Colonnello Ghibaudo, a nome di tutto il Comando Provinciale, ha donato al Dottor Pomponio una targa ricordo formulando i migliori auguri di ogni successo umano e professionale presso la futura sede di servizio. A salutare il Prefetto anche una rappresentanza dell’ANFI Lecco la quale ha consegnato, da parte del Presidente Cav. Filippo Di Lelio, il Crest di Assoarma. Il Prefetto è quindi stato accolto dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Melidonis, e dagli ufficiali, dai comandanti di stazione e dei reparti investigativi e di pronto intervento della provincia.

Durante l’incontro, il prefetto ha espresso parole di stima e gratitudine per il lavoro svolto da tutti i Carabinieri nei suoi tre anni di mandato, elogiandoli per l’impegno profuso.

Il comandante provinciale – nel consegnargli una targa ricordo – ha ringraziato il prefetto per l’attività di guida e indirizzo svolta, sottolineando il forte legame creatosi a servizio della comunità lecchese.