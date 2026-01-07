Il progetto “Verso Casa” è realtà, presto l’inaugurazione degli appartamenti di Bonacina

Una risposta concreta all’emergenza abitativa a Lecco

Percorsi di autonomia abitativa per famiglie monogenitoriali e donne sole in situazione di fragilità

LECCO – Inaugurazione degli appartamenti del progetto “Verso Casa!” in programma mercoledì 14 gennaio (ore 11) presso lo spazio di comunità LabirintoBonacina a Lecco. “Verso Casa!” rappresenta un’applicazione concreta del modello di sussidiarietà orizzontale, in cui istituzioni, cooperative sociali e comunità locale collaborano per offrire percorsi di autonomia abitativa a famiglie monogenitoriali e donne sole in situazione di fragilità.

Il progetto nasce dalla capacità del territorio lecchese di intercettare risorse strategiche: è stato finanziato da Fondazione Cariplo tramite il bando “Housing Sociale per persone fragili” e vede la collaborazione tra Comune di Lecco, Impresa Sociale Girasole (ente capofila), Aler Como Lecco Sondrio e Cooperativa Sociale L’Arcobaleno.