Il Quarto Ponte prende forma, l’impalcato completo entro settembre

Sabato sarà gettata l’ultima pila del futuro ponte, verso Pescate

Proseguono le operazioni di posa dell’impalcato

PESCATE – Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Quarto Ponte tra Lecco e Pescate, opera finanziata per le Olimpiadi Invernali 2026. Questo sabato verrà gettata la pila verso Pescate, l’ultima che resta da gettare.

In questi giorni prosegue il grande lavoro di ‘spinta’ dell’impalcatura del ponte da Lecco verso Pescate. Le operazioni, realizzate attraverso un delicato sistema di martinetti idraulici e una struttura reticolare chiamata becco, consentono uno slittamento della struttura verso la pila centrale di 8-10 metri al giorno: “Entro l’inizio della prossima settimana – ha spiegato il sindaco di Pescate Dante De Capitani – le lastre raggiungeranno la pila centrale gettata nei mesi scorsi e si potrà vedere il ponte in mezzo al lago”.

Come spiegato dal primo cittadino pescatese le operazioni di spinta dell’impalcatura del ponte proseguiranno poi verso la pila che verrà gettata sabato: “Ci vorranno circa due mesi affinché questa fase sia completa, dopo di che per collegare l’ultima pila al viadotto esistente si procederà da terra con un metodo classico”. Nei giorni scorsi lungo lo svincolo in salita che si immetterà sulla nuova infrastruttura sono stati effettuati dei tagli alle alberature presenti: “Lo svincolo dovrà essere leggermente allargato per confluire meglio nel nuovo ponte” ha spiegato De Capitani.

I lavori proseguono e non si fermeranno nemmeno ad agosto: “Da quanto appreso le squadra di saldatori resteranno in cantiere tutto il mese, salvo le festività, mentre gli altri operai si fermeranno solo una settimana” ha concluso De Capitani