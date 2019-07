Il questore in visita ai City Angels di Lecco. Visentin: “La nostra attività è apprezzata”

Non vanno mai in vacanza i City Angels di Lecco che ora, dopo le e-bike, potranno utilizzare anche un nuovo furgone

Nato quasi tre anni fa, il sodalizio si contraddistingue per interventi semplici e utili basati su senso civico e altruismo

LECCO – Le e-bike per tenere monitorate le ciclabili di Lecco e dintorni e presto anche un nuovo furgone per poter trasportare vestiario e cibo laddove c’è bisogno. Non vanno mai in vacanza i City Angels di Lecco, gruppo nato più di due anni fa con l’obiettivo di mettere in atto gesti semplici, ma utili per dare una mano a chi ha più bisogno. Forte di ben 45 volontari, il sodalizio, coordinato da Marco Visentin, è diventato in questi anni un punto di riferimento, raccogliendo il plauso di molte amministrazioni comunali e dei tanti cittadini che hanno avuto modo di apprezzare il comportamento corretto, rispettoso e riservato degli angeli in divisa.

Lunedì sera il saluto informale del questore di Lecco

Non è un caso se ieri sera, lunedì, nella sede in centro Lecco abbia fatto capolino per un saluto informale e amichevole anche il questore Filippo Guglielmino. “E’ stato un incontro informale e amichevole – tiene a precisare Visentin . Il questore ha voluto ringraziarci per il nostro senso civico e il nostro altruismo”. Con la loro inconfondibile pettorina rossa e il cappellino blu, i City Angels sono diventati una divisa civile riconosciuta. “Sabato sera parteciperemo alla Notte bianca di Lecco occupandoci di piccole questioni di sicurezza. Cose semplici, ma utili come fornire le indicazioni stradali o esser un primo riferimento in caso di malori o altro. Con questi incarichi saremo presenti anche alla Sagra delle Sagre a Pasturo dal 10 al 18 agosto”.

I pasti caldi distribuiti a chi ha più bisogno

Attività che si andranno ad affiancare al consueto “lavoro” di distribuzione dei pasti caldi alle persone bisognose: “Lo facciamo tutte le sere, sette giorni su sette. Le persone da noi seguite variano dalle 20 alle 30 e sono soprattutto italiane”. La storia è quasi sempre la stessa. Persone che perdono il lavoro e che si ritrovano a vivere in macchina e poi per strada, non potendosi più permettere neppure una bottiglietta d’acqua. Proprio per questo, complice il periodo estivo, i City Angels hanno lanciato un appello, raccolto con slancio dal gruppo Brivio che dona, per la raccolta di bottigliette d’acqua minerale. “La parola povertà è ancora per molti un tabù. Ma purtroppo ci riguarda molto di più di quanto pensiamo”. Grazie al loro intervento, che non si conclude di certo solo con la distribuzione di cibo e vestiario, ma spesso deve toccare le corde psicologiche convincendo le persone a risollevarsi, il numero di persone “assistite” dagli angeli lecchesi è diminuito in questi anni. “Continueremo ad andare avanti finché questo numero non si sarà azzerrato”. Le parole chiave dei City Angels sono solidarietà, senso civico e altruismo.

Il potere del buon esempio

“Siamo convinti che dare il buon esempio serva di più di altre mille cose. E così noi raccogliamo da terra una bottiglia lasciata in strada convinti che altri, vedendoci, possano farlo a loro volta. Non c’è nulla di straordinario in questo gesto, ma tanti, troppi, non lo fanno”. Passo dopo passo, azione dopo azione, i City Angels si sono fatti conoscere. Grazie alla Bosch hanno ricevuto 5 biciclette elettriche per percorrere di lungo e in largo le piste ciclabili che collegano Lecco, con Garlate e Malgrate. “Le percorriamo convinti di poter dare più tranquillità e sicurezza ai runners e alle persone che vanno semplicemente a sgranchirsi le gambe”. Grazie alla partecipazione a un bando della Fondazione comunitaria del lecchese, arriverà un furgoncino. “Avremo la nostra unità mobile per esser ancora più efficaci nel portare coperte e vestiario intorno a Lecco”. L’invito dei City Angels è sempre lo stesso: Aiutateci ad aiutare. “Donare è semplice. Basterà effettuare un bonifico bancario direttamente sul conto corrente della fondazione comunitaria del Lecchese riportando il progetto “Aiutateci ad Aiutare”. Iban IT28Z0306909606100000003286.