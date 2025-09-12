Il Rotary Club Lecco Manzoni ha accolto il Governatore Stefano Artese

Una serata all’insegna del confronto e dell’ispirazione

Riconoscimento al merito conferito a Raniero Spaterna

LECCO – Presso l’Hotel Griso di Lecco, il Rotary Club Lecco Manzoni ha accolto con una partecipata serata conviviale la visita ufficiale del Governatore del Distretto, Stefano Artese, accompagnato dal Segretario Distrettuale Erik Lucini, entrambi soci di lunga data del Club.

All’incontro hanno partecipato numerosi soci, insieme a figure di rilievo del Rotary, tra cui il Past Governatore Carlo Fraquelli e l’attuale Assistente del Governatore, Raniero Spaterna, che per l’occasione ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Paul Harris con due zaffiri.

Durante la serata, il Governatore Artese ha tenuto un intervento focalizzato sui principi fondanti del Rotary e sull’importanza di tradurre i valori di amicizia e servizio in azioni concrete a favore della comunità, proseguendo il messaggio della lettera recentemente inviata a tutti i club del Distretto 2042.

Il suo discorso, appassionato e coinvolgente, ha sottolineato quanto sia essenziale un impegno concreto nelle attività di service per generare un impatto positivo sul territorio: “Essere rotariani – ha affermato – significa non solo progettare, ma trasformare le idee in azioni capaci di fare davvero la differenza”.

Al termine, il Presidente del Rotary Club Lecco Manzoni, Antonio Rusconi, ha ringraziato il Governatore per l’attenzione e l’affetto dimostrati verso il club, evidenziando come le sue parole abbiano infuso nuova motivazione e rinnovato impegno per le future attività.

L’iniziativa ha costituito un momento di proficuo confronto e rafforzamento della coesione, incarnando pienamente lo spirito rotariano che guida le attività del club nel territorio lecchese.