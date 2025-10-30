Il Rotary Club Lecco Manzoni ricorda Marco “Butch” Anghileri, l’uomo che parlava alle montagne

Una serata intensa tra emozioni, ricordi e parole commoventi

Al centro dell’incontro la proiezione del filmato “La Grigna del Butch”

LECCO – La conviviale organizzata dal Rotary Club Lecco si è svolta giovedì 23 ottobre presso il Ristorante Canottieri di Lecco ed è stata particolarmente sentita e partecipata, dedicata alla memoria del grande alpinista lecchese Marco “Butch” Anghileri, figura simbolo dell’alpinismo moderno e testimone autentico dei valori di coraggio, amicizia e amore per la montagna.

La serata si è aperta con il saluto del presidente Antonio Rusconi, che ha accolto la socia Elena Vaccheri appena rientrata da Tokyo, omaggiata con un gradito riconoscimento del Rotary giapponese al sodalizio lecchese. Subito dopo, Rusconi ha introdotto l’incontro ricordando come l’esempio umano e sportivo di Marco “Butch” Anghileri continui a rappresentare una fonte d’ispirazione per la comunità lecchese e per tutti coloro che vivono la montagna con passione e rispetto.

Cuore dell’incontro è stata la proiezione del filmato “La Grigna del Butch”, introdotto e commentato da Pietro Corti, amico e compagno di scalate di Anghileri e autore del documentario. Corti ha accompagnato i presenti in un intenso viaggio nella memoria, rievocando le imprese sportive e la profonda umanità del “Butch”, tragicamente scomparso nel 2014 durante il tentativo di prima solitaria invernale della via Jöri Bardill sul pilone centrale del Monte Bianco.

Il racconto di Corti, arricchito da aneddoti personali e riflessioni autentiche, ha suscitato profonda emozione tra i soci presenti, restituendo il ritratto di un uomo capace di coniugare la forza dell’atleta con la sensibilità del poeta.

La serata si è conclusa in un momento di profonda commozione con la lettura di “Come per magia”, brano scritto da Marco Anghileri e tratto dal volume Lecco si racconta… (2012). Le parole hanno risuonato nella sala come un ultimo, toccante messaggio d’amore per la montagna e per la vita.

Un incontro capace di coniugare memoria, emozione e senso di comunità, riaffermando il profondo legame tra il Rotary Club Lecco Manzoni e il territorio, i suoi protagonisti e i valori più autentici che lo caratterizzano.