Il Rotary Club Lecco si è riunito per parlare di teledialisi

Un progetto importante che il Rotary sta cercando di realizzare

Garantire un servizio di dialisi ambulatoriale o domiciliare da una stazione centralizzata

LECCO – Il Rotary Club Lecco ieri, 5 giugno, si è riunito per parlare di un progetto importante: la teledialisi.

Il club ha partecipato recentemente al Congresso Internazionale del Rotary, che si è tenuto ad Amburgo, dal’1 al 5 giugno, dove si sono riuniti i club rotariani provenienti da tutto il mondo.

I rotariani lecchesi hanno cercato anche in questa occasione un supporto per la realizzazione del progetto teledialisi.

Cos’è la teledialisi?

La teledialisi nasce dall’esigenza di garantire un servizio di dialisi ambulatoriale o domiciliare da una stazione centralizzata. Sarebbero coinvolte a livello territoriale nel progetto le città di Lecco, Merate, Bellano e Oggiono.

Si tratta di un progetto che unisce tecnologia e assistenza medica: ha lo scopo di assistere in remoto le persone in difficoltà, in modo che possano essere video-sorvegliate e possano parlare con un medico o un infermiere specializzato, in qualsiasi momento

Il medico, attraverso un sistema informatizzato, sarebbe in grado di intervenire sulle terapie che il paziente sta svolgendo nella propria abitazione, direttamente dall’ospedale.