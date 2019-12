Il San Nicolò d’Oro ai Benemeriti: “Rappresentate i valori di Lecco”

In Sala Ticozzi la consegna delle Civiche Benemerenze

Il sindaco Brivio: “Siete testimonianza dei valori della nostra città”

LECCO – La Città di Lecco ha premiato i suoi Benemeriti. La cerimonia si è svolta domenica pomeriggio in Sala Ticozzi, alla presenta di un vasto pubblico. A ricevere il San Nicolò d’Oro dal sindaco di Lecco Virginio Brivio sono stati Emilia Spreafico, Don Agostino Butturini, Stefano Vimercati, l’Associazione Gruppo Amici Lecco e il Gruppo Astrofili Deep Space.

Il sindaco: “I benemeriti rappresentano i valori di Lecco”

Ad introdurre la cerimonia il primo cittadino di Lecco, prossimo alla fine del suo secondo mandato come ricordato durante il discorso: “E’ l’ultima volta che mi trovo a consegnare le Civiche Benemerenze, dopo 10 anni – ha detto Brivio – lasciatemi dire che ritengo di potermi dare un buon voto in pagella. Contrariamente a quanto gli avversari contestano, questa amministrazione non è rimasta con le mani in mano e ha cucito per la città un abito su misura”. Il sindaco ha citato quattro opere emblematiche: “Parto dal Teatro della Società, a molti di voi potrà sembrare una provocazione. Il Teatro è ancora chiuso, è vero, ma in questi anni sono state spesi soldi ed energie come mai era stato fatto per questa importante struttura. Sicurezza e fruibilità mancavano sia sulla carta che sulla realtà”. Ricordati poi l’intervento sul lotto della torre del vecchio tribunale, recentemente completato, e l’apertura del parcheggio del Broletto Nord e Sud, quindi l’acquisto da parte del Comune dello stabile di via Marco d’Oggiono dove il municipio si trasferirà. “Credo – ha aggiunto il sindaco – che prima di criticare vadano confrontati oggettivamente programmi ed obiettivi. Noi non abbiamo tergiversato e non mi sento di essere stato un sindaco poco decisionista. Ho fatto delle scelte e ho deciso, in questi dieci anni, con inerzia e pigrizia non si amministra una città come Lecco. Con ruoli diversi abbiamo tutti contribuito al miglioramento e ai futuri amministratori lascerò in regalo un paio di forbici per tagliare i tanti nastri che seguiranno la nostra buona semina”.

Il sindaco ha poi parlato della cerimonia delle Benemerenze: “Credo che questo riconoscimento sia una bella testimonianza dei valori di Lecco, città laboriosa ma anche dalla forte vocazione al volontariato e alla beneficenza. Premiamo chi ha saputo distinguersi nel fare del bene e, in questo giorno speciale per Lecco, dedico il mio pensiero alle donne, ai giovani, agli anziani e a tutti coloro che attraversano una fase di sofferenza. Che nessuno ci passi accanto inutilmente” ha concluso il sindaco.

I premiati

E’ quindi stata la volta delle premiazioni. Sul palco, in ordine, sono saliti Emilia Spreafico, tra le ideatrici del progetto divenuto la ‘Casa sul Pozzo’, Don Agostino Butturini, parroco di Morterone e vicerettore presso il Collegio Arcivescovile Alessandro Volta di Lecco, Stefano Vimercati, volontario del Cai della Fondazione Enrico Scola, l’Associazione Gruppo Amici Lecco, che dal 2000 segue i ragazzi disabili e il Gruppo Astrofili Deep Space, nato nel 1996 e dal 2005 gestore del Planetario Civico di Lecco a Palazzo Belgiojoso.

Le motivazioni

Emilia Spreafico

“Il comune di Lecco ringrazia Emilia Spreafico, che ha dedicato tutta la sua vita con coraggio, entusiasmo e speranza all’ideazione e realizzazione di progetti innovativi per la comunità e alla costruzione del bene comune”.

Don Agostino Butturini

“Il comune di Lecco ringrazia Don Agostino che ha impegnato energie e passione nell’educazione dei giovani e contribuito a far crescere il patrimonio storico-alpinistico locale, impreziosendolo con una vicenda inedita sul territorio nazionale come il gruppo Condor”.

Stefano Vimercati

“Il comune di Lecco ringrazia Stefano Vimercati per l’impegno profuso nelle attività legate al mondo del volontariato, dello sport e dell’assistenza ai più bisognosi”.

Associazione Gruppo Amici Lecco

“Il comune di Lecco ringrazia l’Associazione Gruppo Amici Lecco che da 25 anni dedica attenzione e cure ai ragazzi disabili”.

Gruppo Astrofili Deep Space

“Il comune di Lecco ringrazia il Gruppo Astrofili Deep Space per l’intensa attività didattica e culturale offerta alla città e al territorio lecchese e per l’attenzione delle sue proposte divulgative alle diverse fasce di popolazione nei campi dell’astronomia, delle scienze della Terra e della fisica”.

Dopo i Benemeriti è stato consegnato l’attestato di riconoscenza a Maestro del Lavoro a Giovanni Battista Lonardi.

Musica e scambio di auguri

La cerimonia si è conclusa con un intermezzo musicali a cura di Tommaso Intrieri e Elena Nogara, quindi con un concerto del Coro Alpino Lecchese. Al termine il tradizionale rinfresco con scambio di auguri.

