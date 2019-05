Il secondo Fridays for future, a Lecco studenti di nuovo in piazza

Studenti ancora in “sciopero” per l’ambiente

Meno partecipanti alla seconda iniziativa in centro Lecco

LECCO – L’obiettivo è ancora una volta la sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la tutela dell’ambiente , i cambiamenti climatici e di nuovo sono gli studenti a scendere in piazza: è la seconda giornata mondiale di mobilitazione, il “Fridays for future” che si è svolto venerdì mattina anche a Lecco.

In piazza Cermenati, un centinaio di alunni di tutte le scuole superiori del capoluogo hanno preso parte all’iniziativa. Un numero decisamente inferiore rispetto al migliaio di studenti che avevano affollato la piazza del centro Lecco lo scorso 15 marzo, complice, fanno sapere gli organizzatori, la fine dell’anno scolastico e la maturità in arrivo per le classi quinte.

Nel corso della mattinata si sono alternati interventi e momenti musicali dal palco, flahmob sul tema dell’ecologia