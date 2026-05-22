Il Senatore Gasparri in visita al Fiocchi: “Qui si formano figure professionali indispensabili”

Accolto dal Provveditore Castelnuovo e dalla dirigente Sala, Gasparri ha incontrato i ragazzi e visitato i vari laboratori

“Istituti come il Fiocchi sono fondamentali nello sviluppo di un dialogo proficuo tra mondo della scuola e mondo del lavoro”

LECCO – Il Senatore Maurizio Gasparri, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, in visita a Lecco nella mattinata di oggi, venerdì. Dopo aver fatto tappa al Polo di Lecco del Politecnico di Milano, il Senatore ha visitato la realtà dell’Istituto Fiocchi accompagnato dal Provveditore agli Studi Adamo Castelnuovo e dalla dirigente scolastica Jessica Sala.

Quello di stamattina è stato un importante momento di ascolto, confronto e riflessione sul legame sinergico tra il mondo della scuola e il tessuto produttivo locale, con un focus mirato sull’importanza strategica della formazione e di una scuola come il Fiocchi sulla crescita del settore manifatturiero lecchese.

Il Senatore ha potuto visitare i laboratori di meccanica, elettronica, chimica e grafica. Al termine della visita proprio gli studenti dell’indirizzo di grafica hanno organizzato un set fotografico dedicato al Senatore che volentieri si è prestato come soggetto. La visita si è conclusa nell’aula magna dove gli studenti hanno potuto rivolgere alcune domande all’rappresentante del Governo.

“Abbiamo voluto farle vedere quello che è il Fiocchi e i suoi diversi percorsi di studio che portano i nostri ragazzi a imparare una professione – ha detto la dirigente Sala -. I nostri ragazzi hanno l’intelligenza nelle mani che è una intelligenza reale e concreta, che sta alla base di tutte le altre intelligenze. I nostri ragazzi metto in campo delle competenze per rispondere anche ai bisogni del territorio con cui c’è una alleanza fondamentale. Il nostro istituto, però, guarda anche al futuro con un percorso post-diploma, una specializzazione di alto livello in maccatronica”.

“Ringraziamo il Senatore Gasparri per aver voluto conoscere da vicino la realtà del nostro istituto, realtà che unisce il mondo della scuola (formazione tecnica e professionale) a un tessuto produttivo che ha radici profonde nella storia ma ha anche uno sguardo lungimirante verso l’innovazione tecnologica – ha detto il Provveditore Castelnuovo -. La didattica laboratoriale e l’interazione tra competenze tecnologiche e le applicazioni pratiche sono il fondamento della realtà del Fiocchi. E’ importante avere qui oggi il Senatore perché ci ricorda che le istituzioni sono presenti dove ci sono le nuove generazioni. Abbiamo un modello formativo che, pur con le sue difficoltà, è un modello di punta che deve essere sempre più valorizzato, è importante poter offrire ai ragazzi percorsi di crescita professionale e umana anche in questo territorio”.

Tanti i temi oggetto delle domande degli studenti a partire dalla fuga dei cervelli, all’attrattività del mercato del lavoro, merito, valorizzazione della formazione professionale, intelligenza artificiale e competitività dei salari.

Il Senatore ha fornito risposte puntuali agli studenti, in particolare ha ricordato come la politica debba avere una visione d’insieme e una capacità di sintesi: “Oggi ho potuto constatare tante forme di innovazione nell’istruzione tecnica collegate addirittura all’attività produttiva, istituti come il Fiocchi sono fondamentali perché a volte non c’è un rapporto ideale tra mondo della scuola e mondo produttivo: mancano professionalità che sono necessarie e magari c’è una sovrabbondanza di altre professionalità con una concorrenza al ribasso. Il rapporto scuola-lavoro e la diversificazione della formazione scolastica sono nodi fondamentali e istituti come questo formano figure indispensabili per il mondo produttivo, figure di cui spesso c’è carenza”.