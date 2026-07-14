Il sindacato della Polizia: “A Lecco gli organici restano insufficienti”

Il sindacato della Polizia contesta gli annunci sui potenziamenti degli organici

Scinetti: “Il saldo reale è negativo. Servono assunzioni immediate, non slogan”

LECCO – “La sicurezza non si costruisce con gli slogan”. È questo il messaggio lanciato dal SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Lecco, che interviene sul tema degli organici della Polizia di Stato sostenendo che, nonostante l’annunciato incremento di personale, la situazione sul territorio provinciale continui a essere critica.

Secondo il segretario provinciale Mario Scinetti, il previsto aumento degli agenti rappresenterebbe infatti solo un miglioramento apparente. “Fino a oggi – spiega il sindacato – nella provincia di Lecco erano presenti 272 poliziotti. Da agosto l’organico dovrebbe salire a 280 unità, con otto operatori in più assegnati alla Questura. Tuttavia, tra pensionamenti, personale non più idoneo al servizio e possibili trasferimenti, il saldo reale rischia di essere ancora negativo”.

“Più lavoro, ma personale insufficiente”

Nel comunicato il SIULP sottolinea come negli ultimi anni siano aumentati in maniera significativa i servizi richiesti alle forze dell’ordine. Dall’istituzione della zona rossa ai servizi interforze ad “alto impatto”, passando per le attività di ordine pubblico e di controllo del territorio, il carico di lavoro sarebbe cresciuto senza un corrispondente rafforzamento degli organici. Secondo il sindacato, la situazione coinvolge anche gli uffici investigativi, la Squadra Mobile, la Digos e gli uffici amministrativi, compreso quello Immigrazione.

“Con un numero di operatori sostanzialmente invariato – afferma il SIULP – tutte le articolazioni entrano inevitabilmente in sofferenza. Non di rado il controllo del territorio viene garantito da una sola volante per turno”.

La situazione della Polizia Ferroviaria

Particolarmente critica, secondo il sindacato, la situazione della Polizia Ferroviaria di Lecco.

Negli ultimi quattro anni il personale sarebbe infatti passato da 21 a 16 operatori, con un ulteriore pensionamento previsto entro i prossimi dodici mesi. “Per colmare il divario tra uscite ed entrate servirebbero almeno sei nuovi operatori”, sostiene il SIULP, ricordando inoltre che l’organico previsto dall’Atto Ordinativo Unico del 2022 sarebbe pari a 30 unità, comandante compreso.

“Manca ancora la Polizia Postale”

Tra le criticità evidenziate figura anche l’assenza di un ufficio della Polizia Postale in provincia di Lecco. Una mancanza che, secondo il sindacato, penalizza cittadini e imprese in un momento in cui i reati informatici sono in costante crescita, costringendo gli utenti a rivolgersi ad altre province. Vengono inoltre segnalate difficoltà anche nella Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, dove pensionamenti e carenze di organico inciderebbero sull’attività quotidiana.

Per il SIULP la soluzione non può limitarsi alla sostituzione del personale che lascia il servizio. “L’immissione di nuove risorse per compensare il turnover rappresenta il minimo indispensabile. Parlare di potenziamenti è demagogia”, sostiene il sindacato, che chiede un piano di assunzioni capace di garantire un reale incremento degli organici.

Secondo le previsioni richiamate nel comunicato, un effettivo aumento della forza lavoro potrebbe arrivare soltanto a partire dal 2028. “Non possiamo continuare a vivere di illusioni – conclude il segretario provinciale Mario Scinetti –. Ci rivolgiamo alla politica e ai cittadini perché la sicurezza è un interesse di tutti. Servono interventi concreti e personale adeguatamente valorizzato, non propaganda”.