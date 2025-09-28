Il sindaco Gattinoni sul dramma di Gaza: “La pace è una responsabilità concreta”

Gattinoni parteciperà in fascia tricolore alla Marcia della Pace Perugia-Assisi il 12 ottobre

“Il Governo assuma una posizione chiara, forte, inequivocabile sul futuro di Gaza e sullo sterminio in atto”

LECCO – “Il dramma di Gaza scuote le nostre coscienze nel profondo. Anche in città sono numerose le iniziative pacifiche che vogliono offrire vicinanza alla tragedia che sta colpendo la popolazione palestinese”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, nella sua newsletter settimanale, è intervenuto sul dramma palestinese nel giorno in cui soli i sindaci, insieme al Presidente della Repubblica, hanno avuto il coraggio di pronunciare parole nette su Gaza.

“Perché i Sindaci vivono ogni giorno il dolore e la speranza delle proprie comunità; perché la pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità concreta – ha detto Gattinoni -. Per questo l’associazione dei Comuni d’Italia (Anci) ha promosso tre eventi di forte richiamo sul tema della pace: venerdì a Vicenza, a novembre nel corso della Assemblea nazionale e, con una delegazione dei Sindaci alla Marcia della Pace Perugia-Assisi il 12 ottobre, cui parteciperò in fascia tricolore rappresentando – come sempre in queste occasioni – l’intera comunità lecchese. In queste occasioni non esiste un altro luogo dove un Sindaco possa stare”.

L’amministrazione di Lecco ha anche aderito all’iniziativa “Lecco ha fame di pace”, promossa dal Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i Popoli: “Un impegno che s’inserisce nel solco di quanto votato dal Consiglio Comunale quasi un anno fa, invitando il Governo a riconoscere lo Stato di Palestina, richiamandolo istituzionalmente ad assumere una posizione chiara, forte, inequivocabile sul futuro di Gaza e sullo sterminio in atto”.

“Ringrazio tutte le realtà del nostro territorio – associazioni, scuole, sindacati, parrocchie, movimenti, forze politiche e del terzo settore – che in queste settimane hanno promosso momenti di riflessione, sensibilizzazione e solidarietà. Non è retorica, è impegno vero: è la dimostrazione che Lecco è una città attiva, consapevole, capace di guardare oltre i propri confini”.