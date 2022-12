Il Sistema Museale della Provincia di Lecco si amplia, 51 le realtà in rete

Presentate tutte le novità, pubblicato anche il nuovo depliant con tutti i siti

“Il nostro compito è quello di lavorare affinché questa grandissima ricchezza venga fatta conoscere”

LECCO – Il Sistema Museale della Provincia di Lecco si amplia e raggiunge quota 51 realtà grazie all’ingresso di una ventina di nuovi siti. Ne è passato di tempo dal 2008 quando, all’atto della sua costituzione, il sistema contava 4 realtà museali. Un risultato possibile grazie a una politica di coinvolgimento costante su tutto il territorio operata dalla Provincia di Lecco che è stata, ed è tuttora, l’ente promotore.

“Sistema Museale che nel 2021 è stato addirittura individuato tra le quattro realtà più efficaci sul territorio dell’intera Lombardia per i servizi che vengono resi al pubblico – ha detto la presidente della provincia Alessandra Hofmann -. Quest’anno raggiungiamo un altro risultato straordinario con l’adesione di tantissimi nuovi enti. Il nostro compito è quello di lavorare affinché questa grandissima ricchezza venga fatta conoscere, soprattutto ai più giovani”.

Nell’ultimo consiglio provinciale è stata approvata la nuova convenzione che avrà durata di tre anni e che, sostanzialmente, ricalca la precedente: “Sempre con l’ultimo consiglio provinciale siamo passati da 31 a 51 siti visitabili – ha detto la consigliera delegata Fiorenza Albani -. Questo ci ha permesso di ragionare sul futuro e la prima decisione è stata quella di rifare il depliant (italiano/inglese) che è stato pubblicato in tempi record. La promozione, quindi, sarà l’azione che ci vedrà maggiormente impegnati nei prossimi anni: il sito verrà aggiornato e poi punteremo sui social. Sarà importante sviluppare contatti con le scuole e con i giovani per poter raccontare e trasmettere la ricchezza del nostro territorio anche alle nuove generazioni”.

Anna Ranzi, coordinatrice del Sistema Museale, ha ringraziato quanti hanno lavorato in questi anni per favorirne l’ampliamento: “In questa rete la cosa fondamentale è che ognuno fornisca il proprio apporto e che le scelte siano condivise – ha detto -. Per quanto riguarda la programmazione abbiamo guardato ad attività che fossero utili anche a momenti difficili come è stato quello della pandemia, perciò abbiamo organizzato percorsi accessibili anche dal web che sono poi rimasti patrimonio del sistema. Da questa esperienza è nato il percorso degli oggetti parlanti attraverso la tecnologia del Qr Code, un ulteriore sviluppo è stato il Progetto Giocamuseo per consentire attraverso il gioco il ritorno dei visitatori nei nostri musei. Il settore della didattica è un altro aspetto su cui dobbiamo assolutamente lavorare in modo che questo servizio possa essere condiviso anche con gli alunni delle scuole”.

I nuovi enti aderenti

Enti sovraterritoriali: Ecomuseo Valle San Martino, Villa Vasena-Ronchetti di Galbiate (Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino); Villa Bertarelli, Centro Flora Autoctona, Roccolo di Costa Perla, Chiesa incompiuta di San Michele, Area archeologica di Monte Castelletto (Parco Monte Barro). Comuni: Chiesa di San Martino (Comune di Abbadia Lariana); Torre di Fontanedo (Comune di Colico); Torre di Orezia e Percorso borgo medioevale di Corenno Plinio (Comune di Dervio); Villa Confalonieri, Lago di Sartirana (Comune di Merate); Percorso sulle orme di Marco d’Oggiono MUD – Museo Urbano Diffuso (Comune di Oggiono). Enti e soggetti privati: Monastero di Santa Maria del Lavello (Fondazione Monastero del Lavello); Chiesa di Cortenova e Oratorio di San Fermo (Parrocchia Cortenova); Archivio comunale Memoria Locale Mandello del Lario (Associazione Archivio di Mandello); Molino Maufet di Colico (Proprietà privata famiglia Bettiga); Mabel – Museo Archivio Biblioteca Ecclesiastica di Lecco (Associazione culturale Madonna del Rosario).