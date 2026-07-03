Le Frecce Tricolori emozionano Lecco, le foto e il video del passaggio sulla città

Il passaggio puntuale alle ore 17 prima sopra il quartiere di Germanedo poi sul lago

In tanti assiepati in lungolago per assistere allo spettacolo

LECCO – Puntuali alle 17, le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo sopra Lecco con il tradizionale tricolore, regalando alla città uno spettacolo breve ma di grande impatto emotivo.

Il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale è stato organizzato come omaggio alla 70ª edizione della Festa del Lago e alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un appuntamento atteso da tantissimi che, fin dal pomeriggio, hanno affollato il lungolago per assistere al passaggio degli aerei.

Dopo essere comparse all’orizzonte, le Frecce Tricolori hanno effettuato un primo passaggio sopra il quartiere di Germanedo, rendendo omaggio alla Fiocchi Munizioni, storica azienda lecchese che nel 2026 celebra i 150 anni di attività. La formazione ha poi puntato verso il monte San Martino, dove ha lasciato un’altra suggestiva scia verde, bianca e rossa nel cielo.

Un’esibizione durata solo pochi istanti, ma capace, come sempre, di suscitare entusiasmo e commozione tra il pubblico presente.

Sulla piattaforma galleggiante sul lago hanno assistito allo spettacolo anche il sindaco Filippo Boscagli, il vicesindaco Carlo Piazza e l’assessore al Welfare Emilio Minuzzo.