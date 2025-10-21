Il sottosegretario di Stato Nicola Molteni incontra i Vigili del Fuoco lecchesi

La visita ieri pomeriggio, lunedì, presso la sede del comando provinciale

Oltre a esprimere il proprio apprezzamento per l’operato, si è interessato dell’iter per la costruzione della nuova caserma

LECCO – Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 ottobre, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, accompagnato dal Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta e dal Questore di Lecco Stefania Marrazzo, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, dove è stato accolto dal Comandante Antonio Giulio Durante.

La visita è stata l’occasione per esprimere riconoscenza al personale operativo e amministrativo del Comando per l’impegno quotidiano e la professionalità dimostrata nelle attività di soccorso e di prevenzione sul territorio. Il Sottosegretario Molteni ha rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco lecchesi, sottolineando la qualità del servizio reso alla cittadinanza e il valore del presidio nel sistema della sicurezza pubblica.

Nel corso dell’incontro si è anche fatto cenno al percorso avviato per la realizzazione della nuova sede del Comando, auspicando che le fasi progettuali e realizzative possano procedere celermente. Lo scorso 6 ottobre, infatti, è stato sottoscritto il disciplinare di incarico tecnico per la progettazione e la direzione dei lavori della futura caserma, che sorgerà in viale Don Giovanni Ticozzi e rappresenterà un investimento importante per l’intero territorio provinciale.

La presenza del Sottosegretario Molteni, insieme alle massime Autorità provinciali, ha confermato la vicinanza delle istituzioni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’attenzione verso le esigenze operative e logistiche del Comando di Lecco.