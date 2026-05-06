Il Sottosegretario di Stato Tullio Ferrante in visita alla Provincia di Lecco

Obiettivo dell’incontro è illustrare il territorio lecchese, le sue peculiarità, le caratteristiche e le principali sfide

Un territorio ricco di identità ma anche con esigenze specifiche

LECCO – Giovedì 7 maggio la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, insieme al Vicepresidente Mattia Micheli e alla Consigliere provinciale Silvia Bosio, incontrerà il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Onorevole Tullio Ferrante.

Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare il territorio lecchese, le sue peculiarità, le sue caratteristiche e le principali sfide che la Provincia di Lecco affronta quotidianamente al fianco dei Comuni, delle comunità locali, del mondo economico e sociale.

Un territorio ricco di identità, laboriosità e bellezza, con una forte vocazione produttiva, turistica e culturale, ma anche con esigenze specifiche legate alla conformazione geografica, alla mobilità, alla tutela ambientale, ai servizi e al sostegno agli enti locali.