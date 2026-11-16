“Il talento…in movimento”, l’evento che celebra i 10 anni di NoiBertacchi

I nuovi studenti del Bertacchi incontrano gli ex alunni in sala don Ticozzi

“Una serata per festeggiare” ripercorrendo le storie degli studenti che hanno frequentato il Bertacchi tra sport, studio e passioni

LECCO – “Il talento…in moviemnto – Studio, sport, passioni: le storie dei nostri ragazzi” è l’appuntamento che l’associazione NoiBertacchi (composta da ex studenti) ha organizzato per festeggiare il suo decennale.

Trovare il tempo per allenarsi mentre si studia e capire quando una passione inizia ad orientare le scelte per il futuro non è affatto semplice. Saranno, infatti, gli studenti ed ex studenti dell’istituto Bertacchi a raccontare le proprie esperienza a riguardo, tra studio, sport e passioni. Fare dei propri interessi una strada da seguire, sarà al centro dell’incontro attraverso il racconto delle esperienze. Sarà un’occasione per gli alunni che oggi frequentano l’istituto, per poter ascoltare da vicino percorsi diversi e trovare ispirazione per le scelte future.

L’appuntamento è per venerdì 20 novembre, alle ore 20:45 in sala don Ticozzi a Lecco (via Ongania, 4). Si tratta di un evento aperto a tutti, ma in particolar modo agli alunni ed ex alunni insieme alle loro famiglie.

“Si tratta di una serata per festeggiare con alunni ed ex alunni che, oltre al percorso scolastico, hanno seguito le loro passioni”, dichiara Davide Panzeri, presidente dell’associazione NoiBertacchi.

All’evento parteciperanno anche Antonio Pasqualini, rappresentante della Provincia di Lecco e Angela Fortino per il Comune di Lecco. Oltre a loro saranno presenti anche i precedenti presidenti dell’associazione che contribuiranno alla conversazione con le proprie esperienze.

Per poter partecipare alla serata è necessario iscriversi compilando il modulo online.