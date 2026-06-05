“Il tempo del dolore è passato, oggi resta la serenità”: le parole della figlia di Mariolino Conti dopo il ritrovamento

Katia Conti racconta il sollievo per la fine di oltre due anni di dubbi e ricorda il legame speciale che univa il padre a Pino Negri

Un addio riservato a parenti e amici più stretti e un ricordo pubblico nel luogo simbolo della sua vita in montagna durante il tradizionale appuntamento dedicato a Pino Negri suo grande amico

LECCO – “La serenità ha preso il posto dell’attesa e del dolore”. A parlare è Katia Conti, figlia di Mario “Mariolino” Conti, la storica guida alpina nonché Ragno di Lecco, protagonista della leggendaria salita del Cerro Torre del 1974, i cui resti sono stati ritrovati nei giorni scorsi in una scarpata nei boschi sopra Sondrio, a poco meno di due chilometri dalla sua abitazione, dopo oltre due anni e mezzo dalla scomparsa avvenuta il 14 novembre 2023.

“Sono molto serena – racconta – Il tempo del dolore per me è passato da tempo. Non mi aspettavo una notizia diversa e non potevo immaginare una conclusione migliore di quella che abbiamo ricevuto. Può sembrare brutto da dire, ma nella mia testa papà non c’era più”.

Per la figlia del grande alpinista lecchese, il ritrovamento rappresenta soprattutto la fine di un lungo periodo segnato da interrogativi e ipotesi. “La serenità e il sollievo prevalgono su tutto. Finalmente abbiamo avuto delle risposte ai dubbi che ogni tanto riaffioravano. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto: possiamo immaginare una caduta o un malore seguito dalla caduta nella scarpata. Ma questo, oggi, conta poco”.

Ciò che conta, spiega, è aver escluso gli scenari che più avevano tormentato la famiglia negli anni della scomparsa. “Il dubbio era che avesse vagato per ore o per giorni, che si fosse allontanato, smarrito e sfinito dal cammino. Evidentemente non è andata così. Era vicino a casa. Io sono un po’ fatalista e credo che ci sia un segno anche in questa vicenda: aveva bisogno di restare ancora un po’ in mezzo alla natura e alle sue montagne“.

Katia Conti guarda anche al modo in cui la famiglia ha scelto di salutare il padre. Non ci saranno funerali pubblici. “Abbiamo deciso di non organizzarli. Dopo tutto questo tempo non ci sembrava il modo migliore. Ci sarà un momento privato di saluto riservato ai parenti e agli amici più stretti”.

Accanto a questo momento raccolto, la famiglia ha però deciso di condividere un ricordo pubblico in una circostanza particolarmente significativa. Il ricordo di Mariolino Conti sarà infatti inserito nella messa prevista ai Piani d’Erna che si celebrerà alle ore 11:00, durante il tradizionale raduno dedicato a Pino Negri che si svolgerà il 14 giugno.

Una scelta che affonda le radici in un’amicizia straordinaria. “Pino era il migliore amico di papà. Sono cresciuti insieme, erano vicini di casa, hanno iniziato ad andare in montagna insieme, sono entrati nei Ragni insieme e insieme hanno condiviso spedizioni, lavoro e soccorso alpino. Dove c’era uno c’era l’altro”.

Il legame tra Mario Conti e Pino Negri ha attraversato tutta la loro vita: dalle imprese alpinistiche alle attività professionali, fino alla fondazione di una delle prime imprese italiane specializzate nei disgaggi e nei lavori in parete. Insieme coordinarono anche per anni il Soccorso Alpino lecchese.

“Per me Pino era come uno zio – prosegue Katia – Era sempre presente nella nostra casa e nella nostra famiglia. Quando Alessandra, sua figlia, mi ha proposto di ricordare anche papà durante la messa del raduno, ho pensato che non potesse esistere occasione migliore”.

Non è soltanto un omaggio simbolico. Per Mariolino Conti, infatti, quel raduno rappresentava un appuntamento irrinunciabile. “Non ha mai mancato una volta di salire in Erna per ricordare Pino. Era una cosa a cui teneva tantissimo. Per questo trovo che sia la scelta più giusta. È come se, dopo tanti anni, si ritrovassero ancora insieme”.

Sotto il Resegone, nella montagna che entrambi hanno amato e frequentato per tutta la vita, amici, compagni di cordata e persone che hanno condiviso un pezzo di strada con i due alpinisti potranno ricordarli insieme. “Lecco è sempre stata casa sua, anche dopo il trasferimento a Sondrio. Erna era uno dei luoghi che frequentava più spesso. Per questo sento che tutto questo è semplicemente giusto”.

L’invito della famiglia è rivolto a chiunque voglia ricordare Mariolino Conti. “Sarà un’occasione per celebrare la sua vita, quella di Pino e tutto ciò che hanno costruito insieme”.