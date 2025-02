Il treno piace ai turisti: nel 2024 oltre 10,5 milioni di viaggiatori nel tempo libero

Alla Borsa Internazionale del Turismo presentati i risultati 2024 e le proposte 2025, a partire dai “Treni della neve”

Più di 103mila passeggeri hanno scelto i biglietti speciali Trenord verso destinazioni turistiche e grandi eventi

LECCO – Il treno si conferma un mezzo di trasporto per il tempo libero in Lombardia: nel 2024 oltre 10,5 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord le mete turistiche in estate e nei weekend. In più, 103mila clienti hanno scelto i prodotti treno+esperienza e i biglietti speciali verso i grandi eventi, proposti dall’azienda ferroviaria lombarda per promuovere una mobilità green verso le destinazioni del tempo libero. È il 29% in più rispetto al 2023.

Con l’obiettivo di conquistare nuove fette di mercato e proporre ai clienti pacchetti viaggio smart e completi, nel 2024 Trenord ha avviato una partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. La collaborazione ha preso il via con i “Treni della neve” 2024-25, itinerari treno+navetta+skipass realizzati con Snowit, e proseguirà durante l’anno con nuove proposte dedicate a tutti i target. Discovera e Snowit sono due brand di Sportit, società attiva nel mercato del turismo sportivo.

“Gli operatori ferroviari oggi sono driver del turismo, e i dati di frequentazione sui nostri treni ne sono una prova. Questo ci assegna una grande responsabilità: quella di promuovere costantemente il nostro ruolo di motori della mobilità sostenibile nel tempo libero – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. Noi lavoriamo attivamente con realtà locali e player del turismo per sviluppare le nostre proposte. Un impegno che si aggiunge al supporto che prestiamo al territorio per la mobilità verso i grandi eventi, come il GP di Monza o le grandi fiere. Nel 2025 proseguiremo su questo percorso, guardando anche alla meta di Milano Cortina 2026”.

Trenord conferma anche quest’anno la sua presenza alla BIT, Borsa internazionale del turismo che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio a Fieramilano Rho; l’azienda sarà allo stand M11 N12 (Pad. 9) insieme a Discovera. Inoltre Leonardo Cesarini sarà fra i relatori del panel “Olimpiadi e grandi eventi, lo sport volano del turismo”, che si terrà martedì 11 febbraio alle 10.30 (Pad. 9, sala Bit 2).

I dati del turismo in treno in Lombardia

Sono 103mila i clienti che nel 2024 hanno scelto i prodotti di Trenord dedicati al turismo e ai grandi eventi. In particolare, in 63mila hanno viaggiato sugli itinerari delle “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza verso destinazioni turistiche lombarde. Il dato è cresciuto del 37% rispetto al 2023.

Meta preferita fra le “Gite in treno” di Trenord si confermano i grandi laghi: i biglietti treno+battello sono stati scelti da 44mila clienti, che hanno trascorso la giornata navigando sul Lago di Como, di Garda, Maggiore, d’Iseo e di Lugano.

In treno non solo per turismo, ma anche per i grandi eventi: 40mila clienti, il 18% in più del 2023, hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni fieristiche, musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo. Su tutte, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, che ha visto un risultato eccezionale, con 33mila titoli speciali venduti, in crescita del 30% rispetto al 2023.

Il 2024 è stato anche l’anno del treno storico: Trenord ha previsto un calendario di nove date, fra aprile e novembre. Tutte sono andate “sold out” in poche ore, per un totale di 1.500 viaggiatori complessivi.

I “treni della neve” per la stagione 2024/25

Il 2025 è iniziato con i “Treni della neve”, biglietti treno+navetta+skipass realizzati, per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con Snowit, la piattaforma che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali.

In pochi clic, sulla piattaforma si acquistano il viaggio in treno e in navetta verso i comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca, più lo skipass per uno o due giorni. In occasione di BIT, è proposto uno sconto dedicato di 5 euro a chi vuole acquistare i biglietti dei “Treni della neve”. Per usufruire della promozione, è necessario inserire al momento dell’acquisto il codice TRENIDELLANEVE-BIT-5. È possibile applicare lo sconto su una spesa minima di 60 euro.

Tutte le informazioni e le novità di “Gite in treno” sono disponibili su sito e App di Trenord nella sezione dedicata: www.trenord.it/giteintreno.