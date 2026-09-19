Il Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in visita alla casa circondariale di Lecco

Condivise le preoccupazioni relative alle difficoltà legate all’organico

Umberto Di Stefano, Segretario Regionale USPP Lombardia “Le criticità oggi vengono gestite attraverso sacrifici e spirito di abnegazione da parte del personale”

LECCO – Massimo Parisi, Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nella giornata di venerdì scorso è andato in visita presso la struttura penitenziaria di Pescarenico di Lecco, accompagnato da Maria Milano, Provveditore Regionale della Lombardia.

Il Vice Capo DAP è stato ricevuto dal Direttore dell’Istituto Penitenziario e dal Reparto di

Polizia Penitenziaria, nell’occasione ha voluto incontrare il personale di Polizia Penitenziaria e quello del comparto Funzioni Centrali dell’Istituto Lecchese, con cui si è intrattenuto e al quale ha illustrato il programma dell’Amministrazione Centrale, relativamente agli arruolamenti del personale del Corpo e alla formazione di quest’ultimo, condividendo le preoccupazioni con il personale del comparto Funzioni Centrali relativamente alle difficoltà legate all’organico.

Ha altresì ascoltato le osservazioni del personale di entrambi i comparti ed in particolare quello appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, che per l’Istituto di Lecco ha auspicato un adeguato incremento dell’organico. Ha poi concluso la visita con un giro della struttura penitenziaria.

“Il fatto che il dottor Parisi abbia visitato l’Istituto di Lecco è da ritenersi positivo poiché testimonia la vicinanza dell’Amministrazione a realtà come quella Lecchese che seppur minore rispetto ai grandi plessi milanesi è da ritenersi un’eccellenza da un punto di vista gestionale della struttura con riferimento alla mission istituzionale prevista dalla Costituzione – ha detto Umberto Di Stefano, Segretario Regionale USPP Lombardia, presente all’incontro -. La richiesta di un’adeguata dotazione organica, emersa durante l’incontro è da condividere poiché attenuerebbe quantomeno le criticità esistenti che oggi vengono gestite attraverso sacrifici e spirito di abnegazione da parte del personale di Polizia Penitenziaria effettivo. Auspichiamo anche in un incremento significativo delle dotazioni

strumentali per migliorare la qualità del servizio del personale del Corpo”.