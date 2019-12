IL VIDEO DI NATALE – Auguri di buone feste da LeccoNotizie e non solo!

LECCO – Anche per questo Natale non poteva mancare il video di auguri dedicato a tutti i nostri lettori.

Come in passato, per il filmato natalizio abbiamo voluto coinvolgere le diverse anime della nostra Lecco: dopo i politici, gli sportivi, gli anziani, gli animali domestici, gli auguri nelle diverse lingue del mondo dei tanti lecchesi d’adozione che risiedono in città e quelli in musica di band e cantanti del territorio, questa volta abbiamo guardato al mondo del lavoro grazie alla ‘complicità’ di alcuni artigiani e professionisti che si sono prestati per l’occasione.

Vi auguriamo quindi una buona visone e che sia per tutti un Natale speciale, di gioia e serenità.

Buone feste da LeccoNotizie.com