Il pestaggio fuori dalla scuola sconvolge Lecco, il sindaco: “La violenza non è tollerabile”

Dal primo cittadino Boscagli vicinanza alla vittima e alla famiglia

Rilanciato il tema dell’emergenza educativa, ma il sindaco ribadisce: “Intransigenti contro ogni forma di violenza e criminalità”

LECCO – “La gratuita violenza che colpisce i nostri ragazzi non può essere tollerata in alcun modo”. È il commento del sindaco di Lecco Filippo Boscagli dopo il violento pestaggio avvenuto venerdì mattina all’esterno dell’istituto Badoni, dove un giovane è stato aggredito da due coetanei. L’episodio è stato ripreso con un cellulare e il video è successivamente finito sui social, suscitando forte sconcerto.

Il primo pensiero del sindaco è rivolto alla vittima e alla sua famiglia, dopo le immagini dell’aggressione che hanno mostrato la violenza subita dal ragazzo. “Vorrei esprimere per prima cosa assoluta vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia per l’incredibile violenza subita. Immagini che hanno decisamente sconvolto tutti i lecchesi”, dichiara Boscagli.

Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza tra i giovani e, più in generale, quello dell’emergenza educativa. Il sindaco ribadisce però la necessità di tenere distinti i due aspetti, da una parte il disagio giovanile, che richiede ascolto e interventi educativi, dall’altra la violenza, rispetto alla quale l’Amministrazione intende mantenere una posizione di fermezza. “Lo abbiamo sempre detto, sostegno assoluto all’emergenza educativa e al disagio dei giovani, ma intransigenti con la violenza e la criminalità in qualunque forma si presenti” sottolinea il primo cittadino.

Boscagli richiama quindi gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione comunale e cita in particolare il lavoro già avviato sul Parco Kennedy e quello nell’ambito del COSP, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, insieme alla Prefettura. “Pur non avendone molti, useremo tutti gli strumenti che ha un’amministrazione comunale”.

L’attenzione si concentra anche sul ruolo dei social, dal momento che l’aggressione è stata filmata e le immagini sono state diffuse online. “La gratuita violenza, banalizzata in favore dei social, che colpisce i nostri ragazzi non può essere tollerata in alcun modo”, ribadisce Boscagli, che conclude: “Ogni studente e famiglia hanno il diritto di vivere in serenità la propria vita quotidiana”.