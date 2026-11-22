La serata si è chiusa con la lettura della Carta d’intenti di Avviso Pubblico

Intervento dei due referenti provinciali di associazioni nazionali: Paolo Lanfranchi per Avviso Pubblico e Alberto Bonacina per Libera

LECCO – Il terzo incontro di Rete per il Futuro conclude il ciclo di incontri della stagione 2026 su temi legati alla realtà sociale dei territori. Fare rete è la ragion d’essere della proposta di Rete per il Futuro nei territori di comunità locali fra loro strettamente collegate.

Valmadrera, Malgrate, Civate e Galbiate, non sono mero circondario lecchese, ma formano un continuum territoriale sociale ed economico.

“Vi sono tematiche e patrimoni ambientali oltre che potenziali sinergie che li collegano e lo scopo di Rete per il Futuro è farli emergere e promuoverne la valorizzazione in modo da unire visione sociale e sensibilità per i diritti e la legalità. In quest’ottica si colloca l’incontro sul tema dell’“Illegalità nascosta” che ha visto l’intervento dei due referenti provinciali di associazioni nazionali come Paolo Lanfranchi per Avviso Pubblico e Alberto Bonacina per Libera“.

I numeri dicono che il fenomeno riguarda da vicino anche il nostro territorio. Quella di Lecco è la seconda provincia lombarda per numero di interdittive antimafia, dopo Milano. Secondo un rapporto dell’Università Cattolica citato durante la serata, in Lombardia i capitali di origine mafiosa valgono circa 4 miliardi di euro l’anno, per oltre la metà riconducibili alla ‘ndrangheta. Non si tratta di una presenza recente: il radicamento sul territorio lecchese risale almeno agli anni Ottanta.

“Al di là della cortina di fumo che ci avvolge su aspetti della criminalità marginale e di strada, a volte forzatamente collegati al fenomeno migratorio, si trascura l’espansione silenziosa e pervasiva del crimine organizzato, che trova terreno fertile nel primo fenomeno come campo di reclutamento di manovalanza. Ma non è questo il punto principale messo in luce: la criminalità invisibile è anzitutto controllo del territorio: così è nata nei luoghi di origine del Mezzogiorno ma si è ora radicata nei gangli economici nazionali”.

Controllo e radicamento nel territorio vengono conseguiti con l’infiltrazione silenziosa e il condizionamento nascosto, impoverendo i territori, frantumando la fiducia e legalità.

L’illegalità nascosta è l’antistato e il virus delle comunità locali.

Alberto Bonacina ha ricordato l’intuizione di Pio La Torre: più del carcere, a colpire i clan è la perdita della ricchezza, perché ricchezza significa potere. Per anni, però, i beni confiscati finivano all’asta e spesso tornavano ai boss attraverso dei prestanome. Nel 1996 una raccolta firme promossa da Libera ha affermato il principio che quei beni, sottratti alla società, devono tornare alla collettività. Oggi vengono assegnati a enti pubblici, Comuni o realtà del terzo settore.

In provincia di Lecco i beni confiscati già assegnati sono 17, mentre altri 15 sono in attesa di assegnazione. Secondo Bonacina il dato racconta un paradosso: da un lato si continua a sottovalutare il radicamento delle organizzazioni criminali, dall’altro il territorio è diventato un esempio a livello nazionale nel riutilizzo di questi beni. L’esempio più noto è Fiore, a Lecco, nei locali che furono il quartier generale di Franco Coco Trovato, arrestato nell’operazione “Wall Street”, la prima grande inchiesta contro la ‘ndrangheta in Lombardia. Rimasto abbandonato per anni, il bene è stato recuperato grazie al progetto avviato nel 2014 con il contributo di Paolo Cereda. Oggi è uno dei luoghi riconosciuti della città ed è frequentato sempre più da scuole e cittadini.

Gli interventi di Paolo Lanfranchi e Alberto Bonacina sono risultati propositivi, inoltre, in quanto hanno evidenziato il potenziale positivo che può emergere dalle comunità locali nel contrasto a questi fenomeni disgregatori. Reti nazionali come Avviso Pubblico e Libera si basano sul sostegno di Enti Locali e soggetti presenti nei territori per informare, formare e mobilitare. “Non si tratta solo di azioni educative, con le scuole ed i Comuni, per prevenire il dilagare delle dipendenze, ma di opera di mobilitazione permanente che al controllo delle mafie del territorio contrapponga la coscienza delle comunità a tutela degli individui. Fare rete, anche in questo caso è necessario”.

La serata si è chiusa con la lettura della Carta d’intenti di Avviso Pubblico.

Rete per Il Futuro – Un riepilogo delle iniziative

Il significato delle proposte si è sostanziato in un filo conduttore unitario: legare temi generali e locali, da un lato, necessità di coordinare risorse e forze locali, dall’altro. La prima iniziativa del 5 novembre 2025 ha visto l’intervento di Paola Golfari, presidente Parco Barro dal 2009 al 2024 e di Sivia Negri (presidente CERS Lecco). E’ stato esaminato il Territorio come patrimonio ambientale (Parchi) e come ambito nel quale l’azione di comunità ha dato una risposta solidale al problema energetico. Non solo, come nelle iniziative successive, sono emerse anche proposte e spunti per il territorio. Paola Golfari ha parlato del sogno di un “corridoio verde” che colleghi il Parco del Barro con quello di Montevecchia e del Curone. Silvia Negri ha evidenziato la necessità di promuovere il progetto CERS per ampliare la base di “contributori” energetici e di consumatori con risorse che possono derivare da questo consorzio per iniziative sociali.

L’incontro sul tema Casa condotto da Paola Golfari, del 22 ottobre, ha visto Emanuele Manzoni, portare la sua esperienza di assessore del Comune di Lecco sul tema dell’abitazione a costi accessibili. Tema di rilevanza nazionale e declinato nella dimensione locale con l’innovativa proposta del progetto Habitare, per agevolare l’offerta abitativa a prezzi calmierati. Ma in aggiunta ha fatto emergere anche una proposta da valutare in futuro, quella di consorziare i Comuni per una gestione diretta ed efficiente del patrimonio abitativo comunale, ora affidato ad Aler con risultati talora problematici.

Infine, il 5 novembre Virginio Brivio (Presidente UNEBA) e Cristina Citterio (Sindaca di Lomagna), accompagnati da Flavio Passerini, hanno affrontato il tema dei Servizi al tessuto sociale. Questioni generali, trattate per gli aspetti che gravano sulle amministrazioni, come il declino demografico e i connessi problemi legati all’invecchiamento. E come le Politiche giovanili o il tema spinosissimo del sostegno ai minori ospitati in residenze protette, che grava interamente sui comuni. Anche da questa serata sono emerse indicazioni e idee: Virginio Brivio ha sottolineato l’importanza di politiche e iniziative che consentano l’interazione sociale dell’anziano con l’esterno e favoriscano il dialogo intergenerazionale. Cristina Citterio ha illustrato un’iniziativa del Comune di Lomagna, interessante proposta di introduzione alla passione politica ed all’impegno diretto nel sociale rivolta ai giovani e gestita in gran parte da loro. Tale esperienza ha condotto poi ad iniziative concrete elaborate dal gruppo di giovani coinvolti nel progetto. Proposta davvero stimolante anche per le nostre realtà.