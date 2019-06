Impianti cocleari, un corso pratico avanzato al G.B. Mangioni Hospital di Lecco

Responsabile del corso il dott. Niedda

LECCO – Dal 12 al 15 giugno in Clinica Mangioni si terrà un corso pratico avanzato sugli impianti cocleari.

Responsabile scientifico sarà il dott. Gianfranco Niedda (leggi qui intervista) e tra i moderatori sarà presente anche Alberto Bonacina (titolare di Mondial Udito).Gli incontri si terranno presso l’area formazione G.B. Mangioni Hospital di Lecco dalle 8.30 alle 19.

Gli impianti cocleari

L’impianto cocleare, dopo 50 anni di evoluzione dei dispositivi, si è affermato come la soluzione protesica di scelta per le ipoacusie neurosensoriali gravi – profonde e per le neuropatie uditive caratterizzate da uno scarso beneficio protesico. I risultati ottenuti con questo organo di senso artificiale sono molto favorevoli tanto che un numero crescente di adulti e di bambini con sordità profonda è stato pienamente recuperato alla normale vita di relazione. Parallelamente si è accresciuto in maniera esponenziale il corpo delle conoscenze scientifiche.

Il corso

Il corso in oggetto si divide in due parti: una parte pratica, dove si potrà assistere direttamente ai diversi impianti e una teorica, con discussione dei casi clinici. Nella parte teorica si parlerà di argomenti audiologici e chirurgici. L’obiettivo dell’evento è di definire delle linee guida chirurgiche per effettuare l’intervento in sicurezza: la tecnica mininvasiva, la petrosectomia subtotale, l’accesso dalla finestra rotonda, ove possibile, o la cocleostomia.

Verrà discusso inoltre il percorso diagnostico-terapeutico ottimale in base alle indicazioni chirurgiche più recenti, illustrando il percorso di gestione del malato nel decorso postoperatorio e nella successiva fase riabilitativa.

In questo settimo corso verranno operati 10 pazienti con casi impegnativi come l’impianto nei pazienti con otosclerosi, malattia che comporta una ossificazione cocleare, e l’impianto in soggetti con deprivazione uditiva prolungata e con difficoltà verbali. Nei casi più complessi si effettuerà l’impianto con la petrosectomia subtotale. Il corso si svolgerà in quattro giornate con oltre 12 ore di chirurgia in diretta.

