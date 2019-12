In allestimento il mercatino di Natale in piazza Cermenati

Montate le prime “casette” del villaggio natalizio in centro Lecco

Il tradizionale mercatino sarà inaugurato a San Nicolò

LECCO – Lavori in corso in piazza Cermenati: è in fase di allestimento il ‘Villaggio di Natale’ che sarà aperto ufficialmente a partire dalla festa di San Nicolò, il 6 dicembre.

Le casette, circa una ventina ospiteranno prodotti dell’artigianato ed enogastronomici, con idee regalo e molto altro. La prima novità che si nota è la disposizione delle casette rivolte verso il passaggio pedonale anziché guardare all’interno del piazzale, una soluzione adottata lo scorso anno che non era piaciuta a molti.

La gestione del mercatino è stata affidata dal Comune di Lecco alla Società International Group S.r.l. di Padova e si concluderà il 26 dicembre