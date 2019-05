In arrivo un nuovo comandante per i Vigili del Fuoco di Lecco

Dopo la promozione, l’ing. Biffarella andrà a Messina

A Lecco assegnato l’ing. Angelo Ambrosio

LECCO – Da lunedì 27 maggio è previsto il cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Il passaggio delle consegne è tra l’attuale comandante, ing. Giuseppe Biffarella e l’ing. Angelo Ambrosio, che guiderà il comando provinciale dei pompieri

L’ing. Biffarella, al Comando di Lecco dal 15 settembre del 2018, promosso dirigente superiore, assumerà l’incarico di comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.

“La permanenza dell’ing. Biffarella al Comando di Lecco è stata breve, meno di un anno, ma intensa di sfide professionali – sottolineano i Vigili del Fuoco in una nota – Tutto il personale del Comando di Lecco ringrazia l’ing. Biffarella per il lavoro svolto, per le sue capacità professionali e per le sue doti umane. Egli ha rappresentato per tutti, nel corso della sua permanenza a Lecco, un punto di riferimento costante. All’ing. Angelo Ambrosio rivolgiamo il nostro caloroso saluto di benvenuto e gli auguri per una permanenza duratura e professionalmente gratificante nella provincia di Lecco”