In ASST Lecco vaccinazioni gratuite per gli adolescenti

In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni

E’ possibile presentarsi senza appuntamento

LECCO – Dal 24 al 30 aprile ricorre la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione vaccinale per la nostra salute.

I vaccini sono uno dei più grandi successi dell’umanità. Negli ultimi cinquant’anni anni, i vaccini essenziali hanno salvato almeno centocinquantaquatto milioni di vite. Questo significa sei vite al minuto, ogni giorno, per cinque decenni [fonte: World Healt Organization].

Quest’anno, in occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, l’ASST di Lecco intende aumentare la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni per gli adolescenti, offrendo loro l’opportunità di una seduta vaccinale dedicata nella giornata di giovedì 24 aprile 2025, dalle ore 13.30 alle 15.30, presso l’ambulatorio del Centro Vaccinale di Lecco in Via Tubi.

Saranno offerte le seguenti vaccinazioni gratuite per età:

• Morbillo – Parotite – Rosolia – Varicella

• Papilloma Virus, per i nati dal 1999 al 2012

• Meningococco B, per i nati nel 2012 e nel 2013

Per aderire all’iniziativa è possibile presentarsi senza appuntamento oppure prenotare al numero 0341/253900, da lunedì a giovedì 9.00-12.00 e 13.30-15.30, venerdì 09.00-12.00.

Oltre a questa iniziativa, aperta alla popolazione, verrà organizzata una giornata per il completamento dei cicli vaccinale presso la Casa Circondariale di Lecco, che verrà effettuata nella settimana successiva.

Mercoledì 30 aprile invece, dalle 10.00 alle 14.00, sarà possibile eseguire la vaccinazione per Meningococco tetravalente e Meningococco B, Pneumococco e HZV per i pazienti immunodepressi/fragili.

Per aderire all’iniziativa è possibile presentarsi senza appuntamento presso il DH di Malattie infettive al 4° piano dell’Ospedale Manzoni oppure prenotare allo 0341/489884.