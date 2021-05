Interventi al verde pubblico, alle panchine e ai parapetti

L’assessore Sacchi: “Manutenzione per tutto il lungolago cittadino”

LECCO – I più attenti avranno già notato le nuove piantumazioni nelle aiuole che attorniano i platani del lungolago, dove stanno spuntando in questi giorni le piantine di convallaria ad adornare il basamento degli alberi: si tratta di uno degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale per abbellire la passeggiata che si affaccia al lago.

Il municipio ha stanziato 163 mila euro per opere di manutenzione straordinaria del verde pubblico e degli arredi: in particolare, ci spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Sacchi è previsto un intervento di abbellimento del parapetto in pietra di via Martiri delle Foibe, nella zona del monumento ai caduti, che dovrebbe essere eseguito dalla prossima settimana, la sostituzione delle doghe in legno delle panchine in tutto il tratto di lungolago dalle Caviate alla zona della Canottieri.

Come detto, è stata piantata la convallaria nei basamenti dei platani che accompagnano la camminata tra via Martiri delle Foibe e il Lungolario fino a piazza Cermenati.

Infine saranno riverniciati i pali dell’illuminazione pubblica e i parapetti, sia nel tratto dalle Caviate alla Canottieri, che tra il Ponte Kennedy e il Ponte Azzone Visconti, mantenendo gli attuali colori e salvaguardando l’opera di street art dedicata ai Promessi Sposi realizzata sulle ringhiere di via Adda.

“Tutto il lungolago viene sottoposto ad un intervento di manutenzione” sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Sacchi.

Per quanto riguarda il nuovo lungolago, opera tra le più attese in città, bisognerà attendere ancora qualche tempo: il termine per la consegna della progettazione esecutiva è previsto a fine anno, ma già alla fine estate potrebbe essere consegnato al Comune il progetto definitivo.