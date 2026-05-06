In autunno l’apertura del nuovo asilo nido di Bonacina, iscrizioni aperte

La nuova struttura è stata denominata “Archimede”

Salgono a tre gli asili nido comunali

LECCO – A partire dal mese di ottobre, l’offerta dei servizi per la prima infanzia sarà ampliata con l’apertura del nuovo asilo nido comunale situato in via Timavo, nel rione di Bonacina, recentemente denominato “Archimede” a seguito di delibera di Giunta Comunale e dopo un processo di coinvolgimento di educatrici e famiglie.

Oltre agli altri asili nido comunali “L’Arca di Noè”, nel rione di San Giovanni, e “Arcobaleno” a Pescarenico, le famiglie lecchesi potranno dunque iscrivere i minori al nuovo nido “Archimede”.