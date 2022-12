In bici fino alla fine del mondo, parte il viaggio di Steppo Valsecchi e Lola Delnevo

Accolte dal proverbiale vento patagonico, il 1° gennaio al via l’avventura in autosufficienza

Stefania “Steppo” Valsecchi e Eleonora “Lola” Delnevo: “Se tutto va bene si comincia: da El Chalten fino a Ushuaia”

LECCO – Negli ultimi mesi hanno vissuto fianco a fianco macinando centinaia di chilometri in biciletta. Pedalata dopo pedalata, hanno superato salite mitiche della storia del ciclismo, sterrati durissimi o semplici strade… ad ogni curva però, in cuor loro, sapevano che il sogno si sarebbe avvicinato di qualche metro.

Oggi sono là, all’inizio di una grande avventura umana prima che sportiva. Stefania “Steppo” Valsecchi e Eleonora “Lola” Delnevo sono due donne che non hanno bisogno di presentazioni. La prima, lecchese, ha portato in giro lo stemma della sua città in mille avventure in giro per il mondo (qui solo una delle tante imprese); la seconda, bergamasca, dopo aver perso l’uso delle gambe in un incidente in montagna, ha voltato pagina iniziando un nuovo capitolo della sua vita che le è valso, nientemeno, l’ingresso nel gruppo Ragni della Grignetta.

E dall’incontro di due forze della natura non poteva che nascere un progetto grandioso che le ha viste atterrare proprio in queste ore in Patagonia per raggiungere El Chalten, terra di alpinisti e seconda casa dei Ragni di Lecco, da cui partirà la loro pedalata che le porterà fine del mondo. Niente arrampicata, quindi, ma ciclismo, il benvenuto però non cambia: il meteo patagonico, con il suo caratteristico vento fortissimo, non ha voluto fare eccezioni.

“Se tutto va bene il 1° gennaio parte il nostro viaggio in bicicletta da El Chalten a Ushuaia, all’estremo Sud della Terra del Fuoco, in autosufficienza – ci racconta Steppo da El Chalten -. Certo Torre, Fiz Roy e… Lecco che con i Ragni ha scalato queste montagne! Un’altra avventura spero vada iniziando. Nel video parlo e cerco di dire cosa sto inquadrando… ma il vento è più forte. Benvenuta Patagonia!”

Al di là dell’impresa sportiva eccezionale (basta consultare una mappa e vedere dove sono queste due città), sappiamo già che il viaggio riserverà incontri, vedrà nascere amicizie, imprevisti e parlerà di storie umane incredibili… tutte fotografie che non vediamo l’ora di vivere attraverso le parole delle due protagoniste (è possibile seguire il viaggio su Facebook Steppo Steppina).