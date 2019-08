In centro i primi parcheggi gratis per le auto elettriche. Sosta ‘free’ fino a 5 ore

Dieci parcheggi nelle vie del centro dedicati alla sosta gratuita di auto elettriche e ibride plug-in

L’assessore Dossi: “Un passo in avanti verso una città più verde”

LECCO – “Un altro piccolo passo in avanti, ma simbolicamente importante, verso una città un po’ più verde”.

Così l’assessore all’Ambiente di Lecco, Alessio Dossi, annuncia l’istituzione dei primi dieci parcheggi gratuiti per auto elettriche e ibride plug-in, situati in diverse zone del centro cittadino: due stalli sul Lungo Lario, due stalli in via Parini, uno stallo in piazza Mazzini, uno stallo in viale Dante, due stalli in viale Dante tra l’ufficio postale e piazza Manzoni e uno stallo in via Marco d’Oggiono.



“Presto – spiega l’assessore – avremo anche la pianificazione dell’infrastruttura di colonnine di ricarica e gli incentivi comunali alla mobilità sostenibile”

La novità nasce da un atto di indirizzo, proposto dal consigliere Dario Spreafico di Vivere Lecco e votato ad unanimità in Consiglio Comunale nel novembre del 2018, che chiedeva alla Giunta di istituire la sosta gratuita, negli stalli blu, per le auto elettriche e ibride.

Lunedì’ la comparsa in città dei nuovi parcheggi, segnalati con le righe verdi, che permettono a veicoli elettrici e ibridi di sostare gratuitamente fino a cinque ore, con l’obbligo di esporre il disco orario e carta di circolazione.

“Un intervento voluto e indicato da tutto il Consiglio Comunale – prosegue Dossi – Naturalmente è un provvedimento in parte simbolico ma dall’alto valore culturale, perché per arrivare all’obiettivo che ci siamo posti di riduzione del 40% delle emissioni di CO2 climalteranti entro il 2030 bisogna anche lanciare dei messaggi che mettano in evidenza la necessità del cambiamento degli stili di vita. Credo che questo nostro intervento sia importante soprattutto in questo senso. Un intervento che, unito alla pianificazione dell’infrastruttura delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e agli incentivi alla mobilità sostenibile che presto verranno messi a disposizione della cittadinanza, dà un pò il quadro di quanto si sta facendo in una cornice coerente per questo obiettivo così importante della transizione ecologica”.