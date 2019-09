In centro Lecco inizia il Festival e dell’Ambiente e della Sostenibilità

E’ cominciato il fine settimana del festival ‘green’ in centro Lecco

Gazebo, dimostrazioni e convegni sul tema della sostenibilità ambientale

LECCO – I rifiuti e il loro riciclo (la plastica, certamente, ma non solo), le buone abitudini quotidiane del singolo cittadino e le buone prassi per le aziende che vogliono ridurre l’inquinamento, le energie alternative e le grandi emergenze ambientali, dalla moria delle api agli incendi boschivi: tutto questo in un unico evento che ha preso il via venerdì mattina nel centro storico di Lecco.

E’ il Festival della Sostenibilità e dell’Ambiente che esordisce nel capoluogo manzoniano nella sua prima edizione con una grande partecipazione di enti, associazioni, sponsor insieme per collaborare alla realizzazione del festival.

Venerdì mattina ci hanno pensato gli studenti delle scuole, dall’infanzia agli istituti superiori, ad ‘invadere’ gli stand in piazza XX Settembre e Cermenati, apprendendo le nozioni e curiosità sul mondo dell’ecologia e sperimentando i diversi laboratori di riuso delle materie riciclabili.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale di Lecco e Info SOS Sostenibile, testata giornalistica dedicata ai temi ambientali e ideatrice della manifestazione.

“Il festival è frutto di un lavoro corale, dell’impegno di tanti – ha sottolineato il vicesindaco Francesca Bonacina – associazionismo, soggetti pubblici e privati, comunità montane ed enti parco, il mondo sanitario di Ats e Asst, i sindacati. Senza l’impegno di tutti questi soggetti la manifestazione non sarebbe stata possibile”.

“La ‘tre giorni’ in piazza, a contatto con la cittadinanza, serve a mostrare quelle che, auspico, saranno le nostre scelte del domani per il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo del territorio – è intervenuto l’assessore comunale all’Ambiente, Alessio Dossi – penso sia il momento di fare un ‘salto’ e trasformare quello che è un impegno formale in un impegno concreto e serio, da parte di tutti. Non ne possiamo fare a meno e dobbiamo arrivarci con una maggiore celerità. Speriamo che il festival possa creare la massima contaminazione possibile, ma questo evento è solo la punta dell’iceberg delle iniziative che vogliamo mettere in campo”.

Al taglio del nastro in piazza Cermenati era presente anche l’assessore regionale all’Ambiente, Raffaele Cattaneo:

“L’ambiente non ha colore politico, non è un tema di destra o di sinistra, riguarda tutti. Questa manifestazione è la testimonianza che si sta diffondendo sempre più la consapevolezza di una rivoluzione che abbiamo davanti, sarà possibile arrivarci solo grazie al contributo di ciascuno di noi, è necessaria affinché un domani possa ancora esserci vita. Una rivoluzione così non la si fa solo con le leggi, ma ogni singolo cittadino deve cambiare il proprio comportamento, con la consapevolezza che c’è in gioco il futuro”.

Le nuove generazioni fanno ben sperare, ha sottolineato il presidente della Provincia, Claudio Usuelli: “ Giovani e giovanissimi già conoscono queste tematiche, fin dalle scuole elementari”.

Tra i partner principali del festival c’è la Camera di Commercio di Lecco e Como, la Fondazione Comunitaria per il Lecchese e Lario Reti Holding.

IL PROGRAMMA

Il festival prenderà il via venerdì 13 settembre al mattino, con l’apertura degli stand e il taglio del nastro con le autorità previsto alle 11.30 e seguito dal tour all’area espositiva, alle mostre e agli stand delle associazioni.

Alle ore 15.00, presso la Sala Confcommercio in Piazza Garibaldi, si terrà il convegno dal titolo “Te lo do io il cappotto! Riqualificazione energetica degli edifici a Lecco e nel territorio”, con la presentazione delle agevolazioni esistenti su scala nazionale e locale. Il Festival fa parte di un più ampio piano di lavoro che trova nella sottoscrizione del Patto dei Sindaci Europei per il Clima, da parte del Comune di Lecco, la cornice entro cui sviluppare occasioni di sensibilizzazione in materia di sostenibilità, ambiente, clima, risparmio energetico, innovazione green.

Ecco allora che nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, presso Palazzo delle Paure, verrà organizzato il convegno “Lecco: Distretto di economia Civile. Un processo di trasformazione trasversale per lo sviluppo sostenibile della città. Nella serata di venerdì ci si sposterà invece in Piazza Garibaldi, dove verrà proposto lo spettacolo “Danzare l’armonia del Creato” a cura del Gruppo Pastorale per la custodia del creato, in collaborazione con Arte Danza. Seguirà street food e proiezione all’aperto del film d’animazione per famiglie e bambini “Lorax il guardiano della foresta”, a ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Il sabato mattina alle ore 10.00 si svolgerà presso Palazzo delle Paure il convegno “Turismo sostenibile: una sfida possibile?”, occasione di approfondimento sulle prospettive e potenzialità del cosiddetto turismo sostenibile. Sabato pomeriggio il Festival ospiterà la tradizionale Scigamatt, gara di corsa a ostacoli che partirà dalla Piazza Garibaldi.

Sempre in Piazza Garibaldi il fulcro della serata di sabato, con l’esibizione dei Manzella Quartet, gruppo musicale che utilizza strumenti ottenuti da materiale di scarto, a cui si alterneranno diverse manche a squadre dell’eco-quiz a tema ambientale.

Domenica 15 settembre, giornata conclusiva del festival, sarà dedicata ai tour del territorio: si potrà andare alla scoperta dei luoghi dei Promessi Sposi con il tour dedicato sul lago o provare la navigazione con le imbarcazioni tipiche lecchesi, le Lucie Manzoniane; si potrà salire al campanile di San Nicolò oppure dedicarsi alla pittura all’aria aperta sul lungolago. Ancora, in piazza Garibaldi troverà spazio il Mercato dei Produttori, dove degustare prodotti gastronomici locali e a filiera corta.

Nella domenica anche l’evento simbolico clou della manifestazione che si svolgerà al mattino con l’Abbraccio del Lago, volto a richiamare la necessaria e originale unione di lago e montagna, di terra e acqua, di presente e di futuro. L’evento si svolgerà sul lungolago tra Piazza Cermenati e la sede della Società Canottieri di Lecco, partner dell’iniziativa, insieme a volontari e atleti di gruppi e associazioni del territorio ma anche a tutti i cittadini che vorranno unirsi in questa “impresa” in un simbolico e scenografico abbraccio a pelo d’acqua.