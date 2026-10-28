In centro si monta la pista di pattinaggio, il mercato del mercoledì torna in anticipo alla Piccola

Mercoledì 18 e 25 novembre il mercato del mercoledì si terrà alla Piccola e non in centro

LECCO – Il mercato in centro a Lecco si fermerà in anticipo rispetto al calendario inizialmente previsto. Il Comune ha disposto la modifica delle ultime due date dell’appuntamento settimanale, previste per mercoledì 18 e mercoledì 25 novembre.

La decisione è legata all’allestimento delle attrazioni natalizie in città. Già dal pomeriggio di venerdì 13 novembre, infatti, è previsto l’inizio dei lavori per il montaggio della pista di ghiaccio in piazza Giuseppe Garibaldi. Per consentire le operazioni, l’amministrazione ha quindi stabilito di annullare le ultime due date del mercato nella sua attuale collocazione in centro.

Nelle giornate del 18 e del 25 novembre, il mercato del mercoledì si svolgerà comunque nella sua sede istituzionale di piazzale Riccardo Cassin, nell’ex area La Piccola Velocità.